Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Происшествия
1755
47 минут назад
7

Два человека погибли в аварии на Октябрьском мосту

Столкнулись три автомобиля. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Вечером 13 апреля в Липецке на Октябрьском мосту в столкновении трёх автомобилей погибли два человека.

— Столкнулись «Лада Гранта»,  «Белджи», и «Форд». В аварии погибли водитель и пассажир «Лады». Водители двух других автомобилей обратились за медицинской помощью. 

На месте аварии сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Они уточняют обстоятельства ДТП. 

Эта вторая авария со смертельным исходом в Липецке за сегодняшний день. Утром на улице Космонавтов под колесами автомобиля «Форд Фокус» погиб 13-летний мальчик.

2
19
3
0
0

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вопрос
8 минут назад
Это с какой скоростью нужно было лететь чтобы так? Быстро едешь, тихо понесут. Берегите себя и своих близких.
Ответить
Ххх
12 минут назад
Перед мостом было кладбище, там постоянно такое случается, на мосту везде ограничения!!!! Ребята не спишите на тот свет, успеете места всём хватит
Ответить
Пипецк
17 минут назад
Еще бы в ладе кто-то выжил...
Ответить
Тыква
18 минут назад
День после Пасхи не задался... Печально
Ответить
007
22 минуты назад
Ужассс
Ответить
Короче
24 минуты назад
Дома надо сидеть 13,го числа!
Ответить
ГАИ ,вы думаете работать?
27 минут назад
Пора меня панасоника на сони!
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить