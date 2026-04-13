Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Космонавтов, продление отопительного сезона и рост штрафов за парковку
Два человека погибли в аварии на Октябрьском мосту
Столкнулись три автомобиля. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
— Столкнулись «Лада Гранта», «Белджи», и «Форд». В аварии погибли водитель и пассажир «Лады». Водители двух других автомобилей обратились за медицинской помощью.
На месте аварии сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Они уточняют обстоятельства ДТП.
Эта вторая авария со смертельным исходом в Липецке за сегодняшний день. Утром на улице Космонавтов под колесами автомобиля «Форд Фокус» погиб 13-летний мальчик.
