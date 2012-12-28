52 минуты назад
Тяжелораненого при атаке БПЛА ельчанина прооперировали в областной больнице
Мужчине 36 лет, у него тяжёлая сочетанная взрывная травма, повреждено лёгкое.
Пациенту уже проведена операция на грудной и брюшной полостях, ушито лёгкое.
Состояние мужчины стабильное, он в сознании и дышит самостоятельно. Пока ельчанин находится в реанимации, c ним также работают психологи.
Изначально этот и другие пациенты поступили в елецкую больницу имени Семашко. Два человека с осколочными ранениями продолжают лечение в елецкой травматологии. Сами раненые говорят о поражающих элементах — шариках от подшипников.
— Осколки стекла мне посекли плечо, на голове ссадина — сразу затянулась. Самое серьёзное — это шарики подшипника в ноге. Но у меня жена — медик. Она мне сразу ногу перевязала, утянула, — рассказал один из раненых Игорю Артамонову, который накануне навестил пострадавших ельчан в больнице.
Напомним, в результате атаки беспилотников 14 апреля в доме на улице Черокманова погибла 45-летняя женщина. Ещё пять человек пострадали, четверо из них были госпитализированы, но одного в тот же день выписали.
