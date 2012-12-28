Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
553
52 минуты назад

Тяжелораненого при атаке БПЛА ельчанина прооперировали в областной больнице

Мужчине 36 лет, у него тяжёлая сочетанная взрывная травма, повреждено лёгкое.

Самого тяжелого раненого при атаке БПЛА в Ельце вчера около 16:00 реанимобилем санавиации доставили в Липецкую областную клиническую больницу. Как рассказали GOROD48 в областной больнице, ельчанину 36 лет, у него тяжёлая сочетанная взрывная травма, повреждено лёгкое.

Пациенту уже проведена операция на грудной и брюшной полостях, ушито лёгкое.

Состояние мужчины стабильное, он в сознании и дышит самостоятельно. Пока ельчанин находится в реанимации, c ним также работают психологи.

Изначально этот и другие пациенты поступили в елецкую больницу имени Семашко. Два человека с осколочными ранениями продолжают лечение в елецкой травматологии. Сами раненые говорят о поражающих элементах — шариках от подшипников.

— Осколки стекла мне посекли плечо, на голове ссадина — сразу затянулась. Самое серьёзное — это шарики подшипника в ноге. Но у меня жена — медик. Она мне сразу ногу перевязала, утянула, — рассказал один из раненых Игорю Артамонову, который накануне навестил пострадавших ельчан в больнице.

Напомним, в результате атаки беспилотников 14 апреля в доме на улице Черокманова погибла 45-летняя женщина. Ещё пять человек пострадали, четверо из них были госпитализированы, но одного в тот же день выписали. 
БПЛА
Елец
атака беспилотников
0
2
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить