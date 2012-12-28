Руководитель подрядной организации обманул ФКР при капремонте дома в Липецке

Спустя 11 лет возмездие настигло афериста.

В Липецке предстанет перед судом бывший гендиректор коммерческой организации, обвиняемый в хищении денежных средств при капитальном ремонте многоквартирного дома.Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в 2015 году обвиняемый представил заказчику, региональному Фонду капремонта, отчётную документацию, содержащую завышенные объемы выполненных работ. На основании липовых документов руководитель подрядной организации получил от ФКР свыше 260 тысяч рублей за фактически не выполненные работы.Основанием для возбуждения уголовного дела послужили обращения жителей многоквартирного дома в СКР региона, в которых они сообщили о некачественно проведённом капитальном ремонте и выявленных недостатках выполненных работ. В ходе расследования дела, возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество в крупном размере»), было проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, изучена строительно-техническая и бухгалтерская документация, назначен и выполнен комплекс судебных экспертиз, позволивших установить фактический объем, качество и стоимость выполненных работ. Вина обвиняемого подтверждается совокупностью собранных доказательств, в числе которых показания свидетелей, результаты осмотров и заключения экспертов. На период предварительного следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.