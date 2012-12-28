Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Происшествия
982
сегодня, 15:48
6

Руководитель подрядной организации обманул ФКР при капремонте дома в Липецке

Спустя 11 лет возмездие настигло афериста.

В Липецке предстанет перед судом бывший гендиректор коммерческой организации, обвиняемый в хищении денежных средств при капитальном ремонте многоквартирного дома.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в 2015 году обвиняемый представил заказчику, региональному Фонду капремонта, отчётную документацию, содержащую завышенные объемы выполненных работ. На основании липовых документов руководитель подрядной организации получил от ФКР свыше 260 тысяч рублей за фактически не выполненные работы.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили обращения жителей многоквартирного дома в СКР региона, в которых они сообщили о некачественно проведённом капитальном ремонте и выявленных недостатках выполненных работ. В ходе расследования дела, возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество в крупном размере»), было проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, изучена строительно-техническая и бухгалтерская документация, назначен и выполнен комплекс судебных экспертиз, позволивших установить фактический объем, качество и стоимость выполненных работ. Вина обвиняемого подтверждается совокупностью собранных доказательств, в числе которых показания свидетелей, результаты осмотров и заключения экспертов. На период предварительного следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
0
0
1
3
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
неужели
45 минут назад
в липецких судах такое уголовное дело не будет прекращено?!?!?! А человеку не назначат реабилитацию?!?!?!
Ответить
Шапито
51 минуту назад
Да уже срок давности вышел))) супекопы в своем репертуаре)))
Ответить
Партработник
сегодня, 16:03
С нетерпением ждем решения суда по организованной группе врачей и руководства минздрава региона, распиливших более 28 миллионов рублей .
Ответить
Зоя
сегодня, 15:58
Практически каждый год в ФКР меняется руководство , а тут афериста 11 летней давности нашли - какой пассаж!
Ответить
Зоя
сегодня, 15:57
прошло 11 лет .... и все вдруг увидели .... какая чушь!!!!! Гарантийный срок 5 лет , а 11 лет - это уже перебор!
Ответить
Счетовод
сегодня, 15:55
11 лет назад 260к это как сейчас 2ляма шестьсот
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить