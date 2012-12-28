сегодня, 12:00
С владельца гаражной майнинговой фермы энергетики взыскали почти 9 миллионов рублей
Счёт выставили за безучётное потребление электроэнергии в двух гаражах.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, оборудование для майнинга находилось в двух гаражах, а подключалось оно к сетям без договора. Всего ферма нажгла электричества более чем на 8,9 миллиона рублей. Владелец фермы иск не признал, настаивая на том, что гаражи, в которых нашли оборудование, не его.
«Но при этом ранее в доме жены мужчины также было выявлено безучетное потребление электроэнергии аналогичным оборудованием для добычи криптовалюты — за это с женщины было взыскано почти полтора миллиона рублей. В отношении ее мужа возбуждалось уголовное дело, в рамках которого зафиксировано, что он входил в гаражи, где размещалась криптоферма, открывая их своим ключом», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Поэтому отсутствие права собственности на два гаража, в которых нашли майнинговые фермы, не стало основанием для отказа в удовлетворении иска энергетиков. Помимо неосновательного обогащения в 8,9 миллиона рублей, с добытчика криптовалюты взыскали судебные расходы в 83 тысяч рублей.
