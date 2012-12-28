Общество
В Христо-Рождественском соборе пройдёт прощание с жертвами страшного пожара в СНТ «Речное»

На пепелище во дворе Черемисовых нашли три газовых баллона. Но версий о причинах пожара много.

Сегодня с 19:00 до 22:00 в Христо-Рождественском кафедральном соборе пройдёт прощание с тремя погибшими в страшном пожаре в СНТ «Речное»: 45-летней Людмилой Черемисовой, 26-летней Марией Черемисовой и её годовалой дочкой — свой первый день рождения девочка отпраздновала только 18 марта.

Как рассказал GOROD48 Артём Черемисов, хоронить его мать, сестру и племянницу будут завтра в Бутурлиновке Воронежской области, откуда корни большой дружной семьи

Главу семьи Сергея Черемисова сегодня выписали из больницы, куда он ещё до трагедии попал с заболеванием сердца.

Следствие рассматривает несколько версий чудовищного происшествия. По делу назначены многочисленные экспертизы.

По данным GOROD48, версии самые разные — от возможной ошибки энергетиков до кустарного способа обращения с бытовыми приборами. Версия о начале пожара из-за неисправности электроприборов и замыкании проводки также не исключена. Особое внимание сейчас и к газификации частного дома — подключен он был официально, следствие изучает документы о поверке оборудования и выясняет, пускали ли в дом газовиков с поверкой и когда последний раз, какими были итоги этого визита. 

На месте домовладения — одни развалины, сложились даже плиты перекрытия. Также на территории домовладения найдены три газовых баллона — вероятно, они использовались в автосервисе.

Большинство сгоревших при пожаре машин (а в числе пяти уничтоженных огнём автомобилей были «Форды», «Мерседес») принадлежали клиентам автосервиса. Были ли оформлены услуги ремонта официально или только на словах — неизвестно. Претензии по поводу уничтожения имущества пока никто из владельцев машин не предъявил. Да сейчас и не слишком уместное для этого время.

Липчане не остались равнодушными к трагедии в СНТ «Речное», и собирают помощь семье всем миром: организовали сразу несколько сборов средств в соцсетях для семьи Черемисовых.

Фото — соцсети Марии и Людмилы Черемисовых
Александр Н.
6 минут назад
Соболезнования родным и сил перенести такое горе.
Жительница
33 минуты назад
Капец.... Всё в один миг потерять...
Лиза
36 минут назад
Царствие небесное погибшим... страшное горе, соболезнование и сил близким....
Гость
54 минуты назад
Боже, соболезнование, упокой их души
