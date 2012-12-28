В Христо-Рождественском соборе пройдёт прощание с жертвами страшного пожара в СНТ «Речное»
На пепелище во дворе Черемисовых нашли три газовых баллона. Но версий о причинах пожара много.
Как рассказал GOROD48 Артём Черемисов, хоронить его мать, сестру и племянницу будут завтра в Бутурлиновке Воронежской области, откуда корни большой дружной семьи.
Главу семьи Сергея Черемисова сегодня выписали из больницы, куда он ещё до трагедии попал с заболеванием сердца.
Следствие рассматривает несколько версий чудовищного происшествия. По делу назначены многочисленные экспертизы.
По данным GOROD48, версии самые разные — от возможной ошибки энергетиков до кустарного способа обращения с бытовыми приборами. Версия о начале пожара из-за неисправности электроприборов и замыкании проводки также не исключена. Особое внимание сейчас и к газификации частного дома — подключен он был официально, следствие изучает документы о поверке оборудования и выясняет, пускали ли в дом газовиков с поверкой и когда последний раз, какими были итоги этого визита.
На месте домовладения — одни развалины, сложились даже плиты перекрытия. Также на территории домовладения найдены три газовых баллона — вероятно, они использовались в автосервисе.
Большинство сгоревших при пожаре машин (а в числе пяти уничтоженных огнём автомобилей были «Форды», «Мерседес») принадлежали клиентам автосервиса. Были ли оформлены услуги ремонта официально или только на словах — неизвестно. Претензии по поводу уничтожения имущества пока никто из владельцев машин не предъявил. Да сейчас и не слишком уместное для этого время.
Липчане не остались равнодушными к трагедии в СНТ «Речное», и собирают помощь семье всем миром: организовали сразу несколько сборов средств в соцсетях для семьи Черемисовых.
Фото — соцсети Марии и Людмилы Черемисовых
