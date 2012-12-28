Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Космонавтов, продление отопительного сезона и рост штрафов за парковку
Директор института, гаишник, общественник, бывший депутат и спортсмен не прочь стать Почетными жителями Липецка
Пьяный водитель угрожал полицейским, а потом у него дома нашли боеприпасы и 6 кг наркотика
Отец и сын попали в реанимацию с сильными ожогами: мужчины разрезали бочку и она взорвалась
Вчерашнюю аварию на Октябрьском мосту обсудили в горсовете
Как оказалось, мэрия невнимательна к депутатам.
Александр Суворин охарактеризовал состояние моста словом — неудовлетворительное. Суворин сказал, что его опоры и пролеты исчерпали свой ресурс и не обеспечивают современных нагрузок. То есть еще раз повторил, что, восстановление работоспособности моста в 2022-2023 годах, лишь продлило его эксплуатационный ресурс на 5-7 лет.
Поэтому по состоянию на сегодня Октябрьский мост находится в ограниченно-работоспособном состоянии. И продолжает ветшать — уже сейчас есть вопросы к состоянию деформационных швов и плит перекрытия на нем.
Чтобы Октябрьский мост проработал как можно дольше даже в нынешнем состоянии, управлению главного смотрителя рекомендует содержать его по соответствующему ГОСТу Р 50597-93. То есть тщательно соблюдать технологию эксплуатации, регулярно устранять мелкие повреждения на железобетонных элементах моста, очищать проезжую часть от грязи. Главный смотритель Липецка Виталий Лесных сообщил депутатам, что за техническим состоянием конструкций моста следит специализированная организация по установленным в проблемных местах маячкам.
— А что случится, если жизненно важный для экономики города и региона мост вдруг прикажет долго жить? И его закроют, оставив горожанам только один Петровский мост? Что тогда? — спросил у чиновников вице-спикер горсовета Игорь Подзоров.
На этот вопрос никто не ничего не мог сказать. Ну, разве что вице-мэр Светлана Сурмий еще раз напомнила, что давно готова проектно-сметная документация строительства нового моста-дублера Октябрьского моста (в ценах прошлого года это было обсчитано в 7 млрд рублей), но без финансовой поддержки области проект реализован не будет.
— Что надо сделать в первую очередь на Октябрьском мосту, где вчера произошла страшная авария? — спросил у присутствовавших первый спикер горсовета Борис Понаморев.
— Должны быть дорожное полотно и освещение в нормативном состоянии, — ответил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.— А еще у нас малы штрафы за превышение скорости.
Вице-спикер горсовета Игорь Подзоров обратил внимание на колейность на спусках к мосту. «Читатели GOROD48 пишут, что если у машины скорость чуть выше рекомендованной, ее выбрасывает на встречку».
Кстати, по предварительным данным, вчера водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Белджи», после чего «Гранту» отбросило в «Форд». Не из-за мокрой ли колеи случился этот маневр?
Игорь Подзоров, который ежедневно ездит на работу и домой по Октябрьскому мосту, уже не раз обращал внимание на колейность подъездов к нему. Но почему-то мэрия так и не исправила эти недостатки дорожного покрытия. Возможно, к этому подвигнет вчерашняя авария. Тем более, что вице-мэр Липецка Павел Кузнецов предложил депутатам создать отдельную рабочую группу по мониторингу состояния городских мостовых сооружений.
