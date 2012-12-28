Атака БПЛА: одна погибшая, пятеро пострадавших, сгоревший дом
Происшествия
Два человека погибли в аварии на Октябрьском мосту
Происшествия
День смертей: на дорогах области за сутки погибли четыре человека
Происшествия
Погибшей в Ельце женщине было 45 лет
Происшествия
Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Космонавтов, продление отопительного сезона и рост штрафов за парковку
Общество
Один из пострадавших во время ночной атаки БПЛА находится в тяжелом состоянии
Происшествия
В Долгоруково после детонации беспилотника повреждены окна нескольких домов
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Какой еще автобусный маршрут нужен Липецку?
Говорит Липецк
Новая популярная схема воровства: не пробивать товары на кассе самообслуживания
Происшествия
Читать все
«Ночной шум, крики, громкая музыка, визг тормозов… А мы хотим спокойно жить и спать!»
Общество
Директор института, гаишник, общественник, бывший депутат и спортсмен не прочь стать Почетными жителями Липецка
Общество
Погоню за выехавшим на встречку «Харлеем» записали камеры наблюдения
Происшествия
Вчерашнюю аварию на Октябрьском мосту обсудили в горсовете
Общество
Пьяный водитель угрожал полицейским, а потом у него дома нашли боеприпасы и 6 кг наркотика
Происшествия
Отец и сын попали в реанимацию с сильными ожогами: мужчины разрезали бочку и она взорвалась
Происшествия
Сезон открыт: 188 жителей Липецкой области пострадали от укусов клещей
Здоровье
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
За две бутылки коньяка придётся отсидеть два месяца в колонии общего режима
Происшествия
Ельчанину разрешили не возвращать банку 62 000 рублей
Общество
Читать все
Общество
1550
сегодня, 16:41
9

Вчерашнюю аварию на Октябрьском мосту обсудили в горсовете

Как оказалось, мэрия невнимательна к депутатам.

Вчерашнее ДТП с тремя автомобилями и двумя погибшими на Октябрьском мосту сегодня обсудили в горсовете — после того, как председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин рассказал о состоянии 480-метрового моста.

Александр Суворин охарактеризовал состояние моста словом — неудовлетворительное. Суворин сказал, что его опоры и пролеты исчерпали свой ресурс и не обеспечивают современных нагрузок. То есть еще раз повторил, что, восстановление работоспособности моста в 2022-2023 годах, лишь продлило его эксплуатационный ресурс на 5-7 лет.

hw61vwcvwe1eh2c83v4vtxbn429o9co7.webp

dasypmx3dtnzfp9tkqob9mshs6yk6eav.jpg

Поэтому по состоянию на сегодня Октябрьский мост находится в ограниченно-работоспособном состоянии. И продолжает ветшать — уже сейчас есть вопросы к состоянию деформационных швов и плит перекрытия на нем.

Чтобы Октябрьский мост проработал как можно дольше даже в нынешнем состоянии, управлению главного смотрителя рекомендует содержать его по соответствующему ГОСТу Р 50597-93. То есть тщательно соблюдать технологию эксплуатации, регулярно устранять мелкие повреждения на железобетонных элементах моста, очищать проезжую часть от грязи. Главный смотритель Липецка Виталий Лесных сообщил депутатам, что за техническим состоянием конструкций моста следит специализированная организация по установленным в проблемных местах маячкам.

— А что случится, если жизненно важный для экономики города и региона мост вдруг прикажет долго жить? И его закроют, оставив горожанам только один Петровский мост? Что тогда? — спросил у чиновников вице-спикер горсовета Игорь Подзоров.

На этот вопрос никто не ничего не мог сказать. Ну, разве что вице-мэр Светлана Сурмий еще раз напомнила, что давно готова проектно-сметная документация строительства нового моста-дублера Октябрьского моста (в ценах прошлого года это было обсчитано в 7 млрд рублей), но без финансовой поддержки области проект реализован не будет.

— Что надо сделать в первую очередь на Октябрьском мосту, где вчера произошла страшная авария? — спросил у присутствовавших первый спикер горсовета Борис Понаморев.

— Должны быть дорожное полотно и освещение в нормативном состоянии, — ответил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии.— А еще у нас малы штрафы за превышение скорости.

Вице-спикер горсовета Игорь Подзоров обратил внимание на колейность на спусках к мосту. «Читатели GOROD48 пишут, что если у машины скорость чуть выше рекомендованной, ее выбрасывает на встречку».

Кстати, по предварительным данным, вчера водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Белджи», после чего «Гранту» отбросило в «Форд». Не из-за мокрой ли колеи случился этот маневр?

Игорь Подзоров, который ежедневно ездит на работу и домой по Октябрьскому мосту, уже не раз обращал внимание на колейность подъездов к нему. Но почему-то мэрия так и не исправила эти недостатки дорожного покрытия. Возможно, к этому подвигнет вчерашняя авария. Тем более, что вице-мэр Липецка Павел Кузнецов предложил депутатам создать отдельную рабочую группу по мониторингу состояния городских мостовых сооружений.
Комментарии (9)

Эдиот
8 минут назад
Проблема этого моста в том, что он рухнет. И это неизбежно, и самое главно это произойдет скоро и внезапно.
Ёжик
12 минут назад
Колея от танка до трактора и обратно, какие 480 метров????
Карабас--Барабас
18 минут назад
Главное --лысый остров обустроить. А мост подождет--не развалился ведь пока
Марго
18 минут назад
не чего на встречку выезжать, если бы ехал медленно ямка на дороге не унесла бы 2 жизни!!!!
Гость
20 минут назад
Зачем динформационные швы асвальтом заделывать, они должны быть свободны как на Петровском мосту.
Батюшка
27 минут назад
Главное это 7 млрд. Но надо больше.
Я
34 минуты назад
Мост какой-то... А туи на что закупать?
липецк1
35 минут назад
...а раньше никто не видел колею
65+
39 минут назад
Ещё Лада гранта лёгкая консервная банка её на воде подбрасывает и она теряет управление . Когда ВАЗ перестанет выпускать эти жестянки , хоть они и лидеры по продажам потому-то дешевле только самокат .
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
