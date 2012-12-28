Липецкая область вошла в топ-5 регионов РФ по темпам снижения потребления алкоголя

Эксперты назвали причинами трезвости липчан моду на здоровый образ жизни и меры местных властей.

В пересчете на душу населения за последние 12 месяцев жители Липецкой области стали употреблять спиртного на 2,7 литра меньше по сравнению с мартом прошлого года. Это позволило региону занять 5-е место в общероссийском рейтинге трезвости после Пермского края, Кировской и Пензенской областей, а также Забайкалья, сообщают РИА Новости.

«Эксперты связывают позитивную динамику в регионе как с общероссийскими трендами на здоровый образ жизни, так и с эффективностью местных мер по ограничению продажи спиртного и профилактике алкоголизма», — говорится в публикации агентства.

Напомним, что в Липецкой области, с начала 2025 года действуют ограничения для «наливаек» — барам в жилых домах, которые торговали алкоголем на вынос. За год закрылись 136 таких заведений были, а более 100 перепрофилировали свою работу. Продажа алкоголя полностью запрещена в магазинах с 21:00 до 09:00. Установлен запрет на продажу алкогольной продукции в дни массовых молодежных праздников: в день последнего звонка, 1 июня в День защиты детей, в в День молодежи и 1 сентября в День знаний.

В целом по России тенденция также позитивная: на март 2026-го по сравнению с мартом 2025-го потребление алкоголя снизилось в 68 субъектах Федерации. Средний показатель по стране уменьшился с 8,41 литра до 7,78 литра на человека.
алкоголь
Васёк
3 минуты назад
Раньше пили водку покупали её в магазине. Теперь пьём самогон, который гоним сами. По их статистики мы стали пить меньше. Но это не так.
Колян
5 минут назад
А как самогонку они учитывали?
Бухгалтер
12 минут назад
И как смогли посчитать? Если в магазине стали меньше продавать алкоголь это не значит, что стали меньше пить. Люди стали больше покупать самогонные аппараты. Фанфурики косметическме покупать.
Статистика
25 минут назад
вещь упрямая
Black Cat
33 минуты назад
Город стал реально меньше пить. То, что творилось, например, в 00-х и даже в 2010-х, — это был просто кошмар: город упивался неимоверно. Причем нормой были даже мамочки с колясками, пьющие пиво на лавочке; мимо проходила полиция — никакого замечания, что пьют с ребенком. Вот так было. Хоть что-то обнадеживает в кругу грусти и печали.
Дед
36 минут назад
Уже почти никого не осталось , пить некому , зато пиво ведрами тащут , причем девушки !
Дайте угадаю
38 минут назад
Просто наверное все алкаши в округе на погосте уже..., раньше водка и самогон качественный был и они жили по 10лет ,а сейчас сивуха и живут употребляя ее пару лет , вот и задачка решена)))
КРУ
46 минут назад
Есть статистика и есть выводы правильные и не правильные. Снижение потребления магазинного алкоголя давайте так уточним что бы было понятно. Я например совсем отказался от потребления магазинного пойла благодаря конечно же очень грамотным действиям властей в сфере акцизов, единственное о чем жалею почему раньше наши власти этого не делали. Ничего нет лучше своего собственного продукта.
Гражданин
49 минут назад
Самогон тоже считали_
Кто пил
55 минут назад
Уже на том свете,видим это по своему микрорайону.Раньше на перекрестке стояли просили десять рублей.Уже лет пять как их не видно.Некачественный алкоголь сделал свое дело.
