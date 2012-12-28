Общество
269
сегодня, 14:33
10
Липецкая область вошла в топ-5 регионов РФ по темпам снижения потребления алкоголя
Эксперты назвали причинами трезвости липчан моду на здоровый образ жизни и меры местных властей.
«Эксперты связывают позитивную динамику в регионе как с общероссийскими трендами на здоровый образ жизни, так и с эффективностью местных мер по ограничению продажи спиртного и профилактике алкоголизма», — говорится в публикации агентства.
Напомним, что в Липецкой области, с начала 2025 года действуют ограничения для «наливаек» — барам в жилых домах, которые торговали алкоголем на вынос. За год закрылись 136 таких заведений были, а более 100 перепрофилировали свою работу. Продажа алкоголя полностью запрещена в магазинах с 21:00 до 09:00. Установлен запрет на продажу алкогольной продукции в дни массовых молодежных праздников: в день последнего звонка, 1 июня в День защиты детей, в в День молодежи и 1 сентября в День знаний.
В целом по России тенденция также позитивная: на март 2026-го по сравнению с мартом 2025-го потребление алкоголя снизилось в 68 субъектах Федерации. Средний показатель по стране уменьшился с 8,41 литра до 7,78 литра на человека.
2
0
0
0
6
Комментарии (10)