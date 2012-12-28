Происшествия
109
7 минут назад

Снесшего остановку водителя «ВАЗа» притормозили на 10 суток

Такое решение принял один из мировых судов Липецка.

18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099», который в ночь на 12 апреля снес автобусную остановку «Магазин «Прогресс» на улице Космонавтов в Липецке, арестован на 10 суток. Такое наказание мировой суд назначил ему по части третьей ст. 12.8 КоАП РФ — управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.

Помимо этого управлявшего без прав чужой машиной в состоянии опьянения парня (освидетельствование показало в его организме 0,430 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха) ждет наказание еще по трем статьям КоАП— за повреждение дорожных сооружений (снос остановки), управление автомобилем без необходимого права, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство. Кроме того, сотрудники полиции устанавливают причастность нарушителя к другим дорожно-транспортным происшествиям (по данным GOROD48, «пьяный» автомобиль задел «Ауди 8» и «Шевроле»).
