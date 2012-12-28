Тяга к искусству: кражу 150 кистей для рисования записала камера наблюдения

Вор пришел к открытию магазина и вынес товары на 70 000 рублей.

34-летнего липчанина задержали по подозрению в краже 150 художественных кистей из гипермаркета для творчества — кражу записала камера наблюдения. Ущерб составил около 70 тысяч рублей.«Подозреваемый пришёл в магазин к открытию. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он спрятал в рюкзак около 150 кистей для рисования, после чего в спешке покинул торговый зал. Похищенное он продал за 14 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело о краже, мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.