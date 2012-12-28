Происшествия
1186
сегодня, 13:04
3
По смертельному ДТП на Космонавтов возбуждено уголовное дело
В отношении 20-летнего водителя возбудили дело по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«Предварительно установлено, что утром 13 апреля водитель автомобиля «Форд Фокус» в районе дома № 10 по улице Космонавтов областного центра допустил наезд на регулируемом пешеходном переходе на 13-летнего подростка, который от полученных травм скончался на месте. Окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены сотрудниками полиции в ходе расследования», — добавили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото пресс-службы прокуратуры Липецкой области
0
13
1
0
0
Комментарии (3)