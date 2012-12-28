Происшествия
1186
сегодня, 13:04
3

По смертельному ДТП на Космонавтов возбуждено уголовное дело

В отношении 20-летнего водителя возбудили дело по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В отношении 20-летнего водителя автомобиля «Форд Фокус», насмерть cбившего 13-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

«Предварительно установлено, что утром 13 апреля водитель автомобиля «Форд Фокус» в районе дома № 10 по улице Космонавтов областного центра допустил наезд на регулируемом пешеходном переходе на 13-летнего подростка, который от полученных травм скончался на месте. Окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены сотрудниками полиции в ходе расследования», — добавили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото пресс-службы прокуратуры Липецкой области
Комментарии (3)

Фокс
9 минут назад
Наезд на регулируемом пешеходном переходе ? Тогда кто на какой сигнал светофора двигался?
Александр Н.
19 минут назад
Человека жизни лишил,его родителям непоправимое горе нанёс,да и себе жизнь исковеркал.
Шерлок Холмс
19 минут назад
Утром светофоры не работают , возможно перебегал , другой не заметил , только видео все расставит по местам , г48 ждём от вас эксклюзива...
