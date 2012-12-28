Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Дядя погибшего в ДТП мальчика ночью после трагедии выстрелил в таксиста
Происшествия
Прожили более 50 лет и вырастили троих детей, а он ударил её ножом из-за водки
Происшествия
Спасатели помогли медикам транспортировать тяжёлую пациентку
Общество
В работе депутата областного Совета Валентины Хромовской не нашли конфликта интересов
Общество
«Мы продвигаемся вверх по турнирной таблице»: Игорь Артамонов рассказал о непростых для области 12 месяцах
Общество
Усманские рэкитиры получили по 9 и 9,5 лет колонии строгого режима
Происшествия
Автомастеру вменяют 26 эпизодов мошенничества
Происшествия
Липецкая вечЁрка: стрельба в таксиста, еще одна вечная лужа и что мешает весенней уборке города
Общество
Работник украл со склада 132 тонны ячменя
Происшествия
На 3-м участке ЛТЗ лужа превратилась в озеро и перешла в разряд вечной
Происшествия
Читать все
«Мы продвигаемся вверх по турнирной таблице»: Игорь Артамонов рассказал о непростых для области 12 месяцах
Общество
Липецкий пенсионер почистил ауру почти за 100 тысяч рублей и два года ждал чуда
Происшествия
Работник украл со склада 132 тонны ячменя
Происшествия
Ельчане видели «волка» в городе
Общество
«Топит постоянно»: Следком и застройщик выясняют причины затопления подвала во «Взлетном»
Общество
С владельца гаражной майнинговой фермы энергетики взыскали почти 9 миллионов рублей
Общество
23-летняя девушка перевела деньги работодателю-мошеннику
Происшествия
Липчане не хотят платить за ночные дебоши
Общество
Два ребенка пострадали в авариях на дорогах Липецка
Происшествия
Более 700 сотрудников НЛМК пересели на экологичный транспорт
НЛМК Live
Читать все
Общество
686
сегодня, 13:20
4

Липчане не хотят платить за ночные дебоши

В прошлом году виновные оплатили всего 59% штрафов, выписанных им за нарушение регионального закона «О тишине и покое».

В прошлом году административные комиссии мэрии Липецка выписали на нарушителей областного закона о тишине и покое (действует после 22 часов) 367 протоколов по ст. 8.3 КоАП Липецкой области на общую сумму 303,4 тысячи рублей. Однако виновные заплатили только 177,9 тысячи, оплатив тем самым лишь 59% начисленных им штрафов. Об этом депутатам горсовета сообщила начальник управления муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий Оксана Богатикова.

Но куда хуже обстоят дела с наказанием за нарушение ст. 6.2 КоАП Липецкой области («Осуществление деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) вне установленных мест»). За незаконную торговлю на граждан было составлено 499 штрафов на общую сумму 1 275 600 рублей, но в городской бюджет итоге попало лишь 23% от этой суммы, или 297 тысяч рублей.

Объясняя эту коллизию, Оксана Богатикова пояснила, что липчане отказываются добровольно оплачивать штрафы за торговлю с асфальта, самодельных прилавков и из багажников машин, а судебные приставы-исполнители не могут обратить на должников взыскания по причине отсутствия у тех имущества, возможного для реализации.

В целом в 2025 году ведомство Богатиковой рассмотрело 33,2 тысячи дел об административных правонарушениях — на 21% больше, чем в 2024-м. Основной объем нарушений — более 31 тысячи — зафиксирован с помощью системы автоматической системы фотофиксации «Дозор» в сфере благоустройства (недавно искусственный интеллект, как уже писал GOROD48, обучили выявлять граффити и тэги на стенах зданий и заборах). Только за нарушение правил парковки виновных оштрафовали на 15 757 500 рублей.

Напомним, что та же Оксана Богатикова от лица мэрии предложила членам комиссии по дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета поднять штрафы за неоплаченную парковку. Сейчас за первое такое нарушение по ст. 5.15 регионального Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей, за повторное нарушение — от 1000 до 2500 рублей. Администрация Липецка желает увеличить штраф за первую неоплаченную парковку до 2000 рублей, а за рецидив — до 3000 рублей, так как существующие санкции утратили их воспитательную функцию из-за незначительно разницы между суммой наказания в 500 рублей и 360 рублями, которые нужно заплатить за суточную стоянку. Дискуссия закончилась тем, что два члена депутатской комиссии из 10 отказались поддержать предложение мэрии. Теперь слово — за сессией горсовета. Если большинство депутатов поддержит предложение городской администрации, то законопроект будет передан на рассмотрение областного Совета.

Общая сумма наложенных административными комиссиями штрафов превысила в 2025 году 19,6 млн рублей, из которых было взыскано 17,3 миллиона. В 98% случаев виновные оплатили штрафы добровольно.
штраф
0
2
6
1
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
НКВД
36 минут назад
За все нужно поднять штрафы в разы , порядка будет больше
Ответить
Оля
43 минуты назад
Ох молодец, хорошо написал. И поверишь!
Ответить
65+
сегодня, 13:41
Почему липчане должны соблюдать какое-то постановление воров мэрии и горсовета . Они сами не соблюдают продали в городе всё что можно и нельзя с каждого ремонта и строительства берут откаты и стоимость объекта выростает в 2-3 раза от первоначальной буть это хоть школа или Поликлиника или киоск для шаурмы . Вся гнилая воровская власть ЕДР .
Ответить
Жесть
сегодня, 13:39
А оштрафованные, живут и прописаны тоже на асфальте?! Судприставы работать вообще не умеют или не хотят!!!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить