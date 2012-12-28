«Мы продвигаемся вверх по турнирной таблице»: Игорь Артамонов рассказал о непростых для области 12 месяцах
Липчане не хотят платить за ночные дебоши
В прошлом году виновные оплатили всего 59% штрафов, выписанных им за нарушение регионального закона «О тишине и покое».
Но куда хуже обстоят дела с наказанием за нарушение ст. 6.2 КоАП Липецкой области («Осуществление деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) вне установленных мест»). За незаконную торговлю на граждан было составлено 499 штрафов на общую сумму 1 275 600 рублей, но в городской бюджет итоге попало лишь 23% от этой суммы, или 297 тысяч рублей.
Объясняя эту коллизию, Оксана Богатикова пояснила, что липчане отказываются добровольно оплачивать штрафы за торговлю с асфальта, самодельных прилавков и из багажников машин, а судебные приставы-исполнители не могут обратить на должников взыскания по причине отсутствия у тех имущества, возможного для реализации.
В целом в 2025 году ведомство Богатиковой рассмотрело 33,2 тысячи дел об административных правонарушениях — на 21% больше, чем в 2024-м. Основной объем нарушений — более 31 тысячи — зафиксирован с помощью системы автоматической системы фотофиксации «Дозор» в сфере благоустройства (недавно искусственный интеллект, как уже писал GOROD48, обучили выявлять граффити и тэги на стенах зданий и заборах). Только за нарушение правил парковки виновных оштрафовали на 15 757 500 рублей.
Напомним, что та же Оксана Богатикова от лица мэрии предложила членам комиссии по дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета поднять штрафы за неоплаченную парковку. Сейчас за первое такое нарушение по ст. 5.15 регионального Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей, за повторное нарушение — от 1000 до 2500 рублей. Администрация Липецка желает увеличить штраф за первую неоплаченную парковку до 2000 рублей, а за рецидив — до 3000 рублей, так как существующие санкции утратили их воспитательную функцию из-за незначительно разницы между суммой наказания в 500 рублей и 360 рублями, которые нужно заплатить за суточную стоянку. Дискуссия закончилась тем, что два члена депутатской комиссии из 10 отказались поддержать предложение мэрии. Теперь слово — за сессией горсовета. Если большинство депутатов поддержит предложение городской администрации, то законопроект будет передан на рассмотрение областного Совета.
Общая сумма наложенных административными комиссиями штрафов превысила в 2025 году 19,6 млн рублей, из которых было взыскано 17,3 миллиона. В 98% случаев виновные оплатили штрафы добровольно.
