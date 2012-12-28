Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Липецкая вечЁрка: рухнувшие крыши, приговор по делу о стрельбе на Бехтеева и вторая очередь «Петропарка»
Сегодня, 25 февраля, под тяжестью снега рухнули сразу три крыши сельских домов, вынесен приговор по делу о стрельбе в полицейских, и строительство «Петропарка» опять подорожало.
Ранее кровли сложились в трех селах Лев-Толстовского района — Круглом, Котовке и Гагарино. До сих пор везет — в этих происшествиях никто не пострадал!
«Кто чистить будет, там две трети населения старики, если не больше», — написала Рима.
«Интересно, а почему же на древних избах крыши от снега не падали, а в 21 веке падают?», — спросил комментатор.
«Виноват не снег, а подгнившие балки. Следить надо за своим имуществом — своевременно заделывать течь в крыше», — ответила ему Тема для размышления.
В Липецке снег уже подбрасывают во дворы многоэтажек. Рано утром во двор дома №18 в 9-м микрорайоне самосвал сгрузил полный кузов снега.
Из-за неубранных от снега порковок конфликтуют водители.
Родственники погибших в Афганистане возмутились тем, что власти не расчистили мемориал на площади Героев. Но в мэрии ответили, что сделали это намерено — боялись, что недавно уложенное после ремонта покрытие может быть повреждено коммунальной техникой. А к памятнику расчистили дорожку.
Фигуранты дела о стрельбе на улице Бехтеева выслушали приговор. 24-летний Александр Внуков получил 15 лет, а 25-летний Антон Татанкулов — 16 лет строгого режима. При этом ранее коллегия присяжных сочла, что подсудимые заслуживают снисхождения.
Однако судили Внукова и Тантакулова судили по тяжкой статье — 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Напомним, Антон Татанкулов и Александр Внуков вечером 9 декабря приехали к дому № 5 на улице Бехтеева, чтобы оказать поддержку некоему Белозёрову, к съёмной квартире которого по делу о совершённой 8 декабря драке и групповом грабеже приехали полицейские. При себе обвиняемые имели незарегистрированные травматические пистолеты. Когда полицейские вышли из подъезда, где Белозёров им так и не открыл дверь, они увидели компанию и предположили, что она может быть причастной к совершённому накануне преступлению. А потом началась стрельба. Один травматический пистолет в дальнейшем был найден недалеко от места преступления. А пистолет, из которого, предположительно, стрелял Антон Татанкулов, так и не нашли.
Один из полицейских получил тяжёлую челюстно-лицевую травму, в том числе рану спинки носа и его осколочный перелом, повреждение носовой перегородки и контузию глаза.
«В следующий раз думать будут как браться за пистолет», — написал Вадя.
«А что надо было простить и отпустить дальше беспределить, все правильно, и другим не повадно, у нас полицию вообще перестали уважать и бояться, от беспредела страна захлебывается, от безнаказанности», — добавил Дед.
«Наказание должно быть, но это перебор кому-то за преднамеренное убийство дали 8 лет», — изумилась суровости приговора Наталья.
Правобережный суд рассмотрит дело о жестоком избиении у остановки «Педагогический университет». 30-летний пьяный липчанин ударил горожанина в лицо, а потом начал бить тем, что попалось под руку.
Кстати, преступность в регионе снижается. Об этом сегодня рассказал начальник УМВД России по Липецкой области Дмитрий Петров.
На обустройство «Петропарка» выделены еще 74,7 миллиона рублей. За такую сумму подрядчик должен к 1 июля смонтировать детскую площадку с песочницей и шестью единицами игрового оборудования. Звездой этого комплекса станет корабль «Венеция» с мачтами и горкой. Также подрядчик должен оборудовать входную группу в «Петропарк» с кассой и пунктом проката, модуль «Слобода» с местами под фудкорд и аркадные игры. В заказ также входит обустройство закрытой контейнерной площадки для сбора мусора. Это вторая очередь парка — проекта экс-мэра Романа Ченцова.
По подсчетам GOROD48 на «Петропарк» уже потрачены минимум четверть миллиарда рублей. При этом два контракта на благоустройство его территории — на 38,7 миллиона рублей и на 25,8 миллиона рублей — с подрядчиком, ООО «Строймонтажпроект», были расторгнуты мэрией.
«И это еще не окончательная сумма. В самом парке детская площадка обошлась в районе 35 млн. А здесь столько всего надо», — написала Ирина.
«Сейчас опять поставят горку за 30 миллионов из деревяшек, где дети будут биться спиной-головой-поясницей и это будет норма», — переживает смотритель зоопарка.
В поселке Лев Толстой реконструируют парк. Фишкой проекта станет зеленый лабиринт с арт-объектом, его высадят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Также в центре посёлка появятся сцена, фонтан и уличная библиотека, зона воркаута и площадка для настольного тенниса, детская зона и тихий уголок.
«В Липецке все уличные библиотеки стоят пустые, разломанные. Может не надо это тиражировать дальше?», — спросил Гость.
Ночью в обалсти начнется умеренный снегопад, который не прекратится и завтра днем, но станет мокрым. Температура воздуха составит от 0 до -2 градусов.
Сегодня липчане заметили косулю на улицах Гагарина и Космонавтов.
