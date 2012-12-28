Липецкая вечЁрка: рухнувшие крыши, приговор по делу о стрельбе на Бехтеева и вторая очередь «Петропарка»

Сегодня, 25 февраля, под тяжестью снега рухнули сразу три крыши сельских домов, вынесен приговор по делу о стрельбе в полицейских, и строительство «Петропарка» опять подорожало.