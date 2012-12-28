Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
По делу о стрельбе на улице Бехтеева вынесен приговор: 16 и 15 лет строгого режима
Общество
На нескольких улицах Липецка сегодня видели косулю
Общество
Липчанина жестоко избили у остановки «Педагогический университет»
Происшествия
На двухквартирном доме рухнула кровля
Происшествия
Скандал на похоронах: за мат на кладбище оштрафована сестра умершего
Происшествия
В Липецке появился мэр-красавчик
Общество
Липецкая вечЁрка: разбившиеся на снегоходе, Ченцов — всё и проводы Зимы
Общество
ГАИ не в восторге от состояния подъездов к Петровскому мосту в Липецке
Общество
Сегодня в Липецке: город уже расцвёл, липчане назвали самые недооценённые профессии
Общество
Читать все
На обустройство «Петропарка» выделены еще 74,7 миллиона рублей
Общество
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный
Происшествия
На улице Гоголя появилась писающая труба
Общество
33-летнего усманца оштрафовали за публикацию видео пожара на нефтебазе
Происшествия
Количество фальшивых пятитысячных купюр снизилось в два раза
Происшествия
В Липецкой области снег будет идти еще один день
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: рухнувшие крыши, приговор по делу о стрельбе на Бехтеева и вторая очередь «Петропарка»
Общество
В Сырском Руднике, «Университетском» и Подгорном отключат холодную воду
Общество
НЛМК открыл лабораторию и новые аудитории в металлургическом колледже
НЛМК Live
Читать все
Общество
84
28 минут назад

Липецкая вечЁрка: рухнувшие крыши, приговор по делу о стрельбе на Бехтеева и вторая очередь «Петропарка»

Сегодня, 25 февраля, под тяжестью снега рухнули сразу три крыши сельских домов, вынесен приговор по делу о стрельбе в полицейских, и строительство «Петропарка» опять подорожало.

Сегодня в селах Бредихино и  Половнево Краснинского округа и в селе Измалково под тяжестью снега рухнули крыши трех домов

Ранее кровли сложились в трех селах Лев-Толстовского района — Круглом, Котовке и Гагарино. До сих пор везет — в этих происшествиях никто не пострадал!

«Кто чистить будет, там две трети населения старики, если не больше», — написала Рима.

«Интересно, а почему же на древних избах крыши от снега не падали, а в 21 веке падают?», — спросил комментатор.

«Виноват не снег, а подгнившие балки. Следить надо за своим имуществом — своевременно заделывать течь в крыше», — ответила ему Тема для размышления.

В Липецке снег уже подбрасывают во дворы многоэтажек. Рано утром во двор дома №18 в 9-м микрорайоне самосвал сгрузил полный кузов снега.


Из-за неубранных от снега порковок конфликтуют водители.

Родственники погибших в Афганистане возмутились тем, что власти не расчистили мемориал на площади Героев. Но в мэрии ответили, что сделали это намерено — боялись, что недавно уложенное после ремонта покрытие может быть повреждено коммунальной техникой. А к памятнику расчистили дорожку.

Фигуранты дела о стрельбе на улице Бехтеева выслушали приговор. 24-летний Александр Внуков получил 15 лет, а 25-летний Антон Татанкулов — 16 лет строгого режима. При этом ранее коллегия присяжных сочла, что подсудимые заслуживают снисхождения.

Однако судили Внукова и Тантакулова судили по тяжкой статье — 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Напомним, Антон Татанкулов и Александр Внуков вечером 9 декабря приехали к дому № 5 на улице Бехтеева, чтобы оказать поддержку некоему Белозёрову, к съёмной квартире которого по делу о совершённой 8 декабря драке и групповом грабеже приехали полицейские. При себе обвиняемые имели незарегистрированные травматические пистолеты. Когда полицейские вышли из подъезда, где Белозёров им так и не открыл дверь, они увидели компанию и предположили, что она может быть причастной к совершённому накануне преступлению. А потом началась стрельба. Один травматический пистолет в дальнейшем был найден недалеко от места преступления. А пистолет, из которого, предположительно, стрелял Антон Татанкулов, так и не нашли.

Один из полицейских получил тяжёлую челюстно-лицевую травму, в том числе рану спинки носа и его осколочный перелом, повреждение носовой перегородки и контузию глаза.

«В следующий раз думать будут как браться за пистолет», — написал Вадя.

«А что надо было простить и отпустить дальше беспределить, все правильно, и другим не повадно, у нас полицию вообще перестали уважать и бояться, от беспредела страна захлебывается, от безнаказанности», — добавил Дед.

«Наказание должно быть, но это перебор кому-то за преднамеренное убийство дали 8 лет», — изумилась суровости приговора Наталья.

Правобережный суд рассмотрит дело о  жестоком избиении у остановки «Педагогический университет». 30-летний пьяный липчанин ударил горожанина в лицо, а потом начал бить тем, что попалось под руку.

Кстати, преступность в регионе снижается. Об этом сегодня рассказал начальник УМВД России по Липецкой области Дмитрий Петров.

На обустройство «Петропарка» выделены еще 74,7 миллиона рублей. За такую сумму подрядчик должен к 1 июля смонтировать детскую площадку с песочницей и шестью единицами игрового оборудования. Звездой этого комплекса станет корабль «Венеция» с мачтами и горкой. Также подрядчик должен оборудовать входную группу в «Петропарк» с кассой и пунктом проката, модуль «Слобода» с местами под фудкорд и аркадные игры. В заказ также входит обустройство закрытой контейнерной площадки для сбора мусора. Это вторая очередь парка — проекта экс-мэра Романа Ченцова.

По подсчетам GOROD48 на «Петропарк» уже потрачены минимум четверть миллиарда рублей. При этом два контракта на благоустройство его территории — на 38,7 миллиона рублей и на 25,8 миллиона рублей — с подрядчиком, ООО «Строймонтажпроект», были расторгнуты мэрией.

«И это еще не окончательная сумма. В самом парке детская площадка обошлась в районе 35 млн. А здесь столько всего надо», — написала Ирина.

«Сейчас опять поставят горку за 30 миллионов из деревяшек, где дети будут биться спиной-головой-поясницей и это будет норма», — переживает смотритель зоопарка.

В поселке Лев Толстой реконструируют парк. Фишкой проекта станет зеленый лабиринт с арт-объектом, его высадят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».



Также в центре посёлка появятся сцена, фонтан и уличная библиотека, зона воркаута и площадка для настольного тенниса, детская зона и тихий уголок.

«В Липецке все уличные библиотеки стоят пустые, разломанные. Может не надо это тиражировать дальше?», — спросил Гость.

Ночью в обалсти начнется умеренный снегопад, который не прекратится и завтра днем, но станет мокрым. Температура воздуха составит от 0 до -2 градусов.

Сегодня липчане заметили косулю на улицах Гагарина и  Космонавтов.




вечЁрка
снег
стрельба
Петропарк
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить