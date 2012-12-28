Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Умер создатель «Липецкой радиогруппы» Виктор Маланин
Общество
Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
Происшествия
На двухквартирном доме рухнула кровля
Происшествия
На нескольких улицах Липецка сегодня видели косулю
Общество
Липчанина жестоко избили у остановки «Педагогический университет»
Происшествия
По делу о стрельбе на улице Бехтеева вынесен приговор: 16 и 15 лет строгого режима
Общество
В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
В Липецке появился мэр-красавчик
Общество
Липецкая вечЁрка: разбившиеся на снегоходе, Ченцов — всё и проводы Зимы
Общество
ГАИ не в восторге от состояния подъездов к Петровскому мосту в Липецке
Общество
Читать все
На обустройство «Петропарка» выделены еще 74,7 миллиона рублей
Общество
Третья крыша за день обрушилась под тяжестью снега
Происшествия
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
На улице Гоголя появилась писающая труба
Общество
Комитет облсовета по ЖКХ оказался обезглавлен
Общество
516 фигурантов уголовных дел заключили контракты на военную службу
Общество
В Сырском Руднике, «Университетском» и Подгорном отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области снег будет идти еще один день
Погода в Липецке
НЛМК открыл лабораторию и новые аудитории в металлургическом колледже
НЛМК Live
Скандал на похоронах: за мат на кладбище оштрафована сестра умершего
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
329
50 минут назад

В Липецкой области снег будет идти еще один день

Последние дни зимы будут теплее привычного.

В ближайшие сутки территория Липецкой области останется под влиянием заполняющегося циклона с юга, пройдут снег и мокрый снег. 27 и 28 февраля атмосферное давление начнет расти, существенных осадков не ожидается. 

Среднесуточные температуры составят: 26 февраля — 1-2 градуса мороза, что на 4-5 градусов выше нормы, 27 и 28 февраля — 2-4 градусов мороза, что на 1-2 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 февраля в Липецкой области облачно, небольшой, ночью местами умеренный снег и мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5, днем — от -3 до +2. 

В Липецке облачно, ночью умеренный снег, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем — от 0 до -2 градусов.

День 26 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 32 градуса мороза.

снег
1
0
0
3
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить