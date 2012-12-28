В Липецкой области снег будет идти еще один день

Последние дни зимы будут теплее привычного.



В ближайшие сутки территория Липецкой области останется под влиянием заполняющегося циклона с юга, пройдут снег и мокрый снег. 27 и 28 февраля атмосферное давление начнет расти, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят: 26 февраля — 1-2 градуса мороза, что на 4-5 градусов выше нормы, 27 и 28 февраля — 2-4 градусов мороза, что на 1-2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 февраля в Липецкой области облачно, небольшой, ночью местами умеренный снег и мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5, днем — от -3 до +2.В Липецке облачно, ночью умеренный снег, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем — от 0 до -2 градусов.День 26 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 32 градуса мороза.