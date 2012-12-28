Все новости
Происшествия
621
35 минут назад

На двухквартирном доме рухнула кровля

Крыша сложилась под тяжестью снега.

В селе Измалково утром 25 февраля рухнула кровля двухквартирного жилого дома. По данным Главного управления МЧС по Липецкой области, крыша сложилась под тяжестью снега и наледи.

«Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС.

Это уже четвертое подобное происшествие за последний месяц: 15 февраля кровли жилых домов рухнули в селах Круглое и Котовка Лев-Толстовского района, а 20 февраля крыша восьмиквартирного жилого дома обвалилась в селе Гагарино того же Лев-Толстовского района.

19 февраля массы снега и льда стали причиной обрушения кровли сварочного цеха завода «Моторинвест» в Краснинском районе. Тогда пострадали восемь человек.

снег
Комментарии

