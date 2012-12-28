В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
Происшествия
621
35 минут назад
На двухквартирном доме рухнула кровля
Крыша сложилась под тяжестью снега.
«Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС.
Это уже четвертое подобное происшествие за последний месяц: 15 февраля кровли жилых домов рухнули в селах Круглое и Котовка Лев-Толстовского района, а 20 февраля крыша восьмиквартирного жилого дома обвалилась в селе Гагарино того же Лев-Толстовского района.
19 февраля массы снега и льда стали причиной обрушения кровли сварочного цеха завода «Моторинвест» в Краснинском районе. Тогда пострадали восемь человек.
0
0
0
0
0
Комментарии