Крышепад в регионе продолжается
Вторая крыша за день обрушилась под тяжестью снега.
Это уже второе обрушение крыши за день. Утром по той же причине сложилась кровля двухквартирного дома в селе Измалково.
Волна обрушений, вызванная снегопадами, буквально накрыла регион. 19 февраля под тяжестью снега и льда обвалилась крыша цеха завода «Моторинвест», пострадали 8 человек. 15 и 20 февраля рухнули крыши в трех селах Лев-Толстовского района — Круглом, Котовке и Гагарино.
Фото: 48.mchs.gov.ru
