В Липецкой области до +32

Антициклон принесет летнюю жару.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться на западной периферии антициклона. Лишь сегодня, 17 мая вечером при прохождении через территорию региона атмосферного фронта ожидаются кратковременные дожди с грозами.Среднесуточные температуры составят 21-23 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь с грозой, днем без существенных осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +11 до +16, днем – от +27 до +32.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем – от +29 до +31 градусов.День 18 мая стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 3 градуса мороза.