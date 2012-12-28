Все новости
Общество
706
41 минуту назад
4

По делу о стрельбе на улице Бехтеева вынесен приговор: 16 и 15 лет строго режима

Гособвинитель просил для подсудимых 17,5 и 17 лет колонии строгого режима. Ранее присяжные посчитали, что подсудимые заслуживают снисхождения.

По делу о стрельбе в полицейских на улице Бехтеева 9 декабря 2024 года вынесен приговор. 
 
Антону Татанкулову назначены 15 лет колонии строгого режима, а вместе с более ранним приговором Советского суда —16 лет заключения с ограничением свободы на год, Александру Внукову назначены 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Кроме того Антону Татанкулову предстоит выплатить пострадавшим полицейским компенсацию морального вреда в 100 тысяч и 700 тысяч рублей, а Александру Внукову — в 100 и 300 тысяч.
 
В конце января этого года присяжные вынесли обвинительный вердикт: они сочли доказанным, что подсудимые стреляли в полицейских из травматического оружия с целью воспрепятствования выполнению оперативниками служебного долга, но при этом не желали наступления последствий в виде их смерти. Также присяжные посчитали, что подсудимые заслуживают снисхождения
 
Напомним, Антон Татанкулов и Александр Внуков вечером 9 декабря приехали к дому №5 на улице Бехтеева, чтобы оказать поддержку некоему Белозёрову, к съёмной квартире которого по делу о совершённой 8 декабря драке и групповом грабеже приехали полицейские. При себе обвиняемые имели незарегистрированные травматические пистолеты с патронами калибра 18 на 45Т и 18,5 на 55 Т. Когда полицейские вышли из подъезда, где Белозёров им так и не открыл дверь, они увидели компанию и предположили, что она может быть причастной к совершённому накануне преступлению. А потом началась стрельба. Один травматический пистолет в дальнейшем был найден недалеко от места преступления. А вот пистолет, из которого, предположительно, стрелял Антон Татанкулов, так и не нашли.


Здоровью одного из полицейских был причинен тяжкий вред. От выстрелов он уклонялся как мог, но получил тяжёлую челюстно-лицевую травму, в том числе рану спинки носа и его осколочный перелом, повреждение носовой перегородки и контузию глаза.

стрельба
насилие в отношении представителя власти
0
0
1
8
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
4 минуты назад
Там, всю компашку нужно было посадить
Ответить
Вадя
14 минут назад
В следующий раз думать будут как браться за пистолет
Ответить
НКВД
16 минут назад
Браво .должны сидеть по полной .пусть набираются ума разума
Ответить
молчу
24 минуты назад
Мало дали. А уж компенсация морального вреда....
Ответить
