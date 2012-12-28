В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
По делу о стрельбе на улице Бехтеева вынесен приговор: 16 и 15 лет строго режима
Гособвинитель просил для подсудимых 17,5 и 17 лет колонии строгого режима. Ранее присяжные посчитали, что подсудимые заслуживают снисхождения.
Антону Татанкулову назначены 15 лет колонии строгого режима, а вместе с более ранним приговором Советского суда —16 лет заключения с ограничением свободы на год, Александру Внукову назначены 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Кроме того Антону Татанкулову предстоит выплатить пострадавшим полицейским компенсацию морального вреда в 100 тысяч и 700 тысяч рублей, а Александру Внукову — в 100 и 300 тысяч.
В конце января этого года присяжные вынесли обвинительный вердикт: они сочли доказанным, что подсудимые стреляли в полицейских из травматического оружия с целью воспрепятствования выполнению оперативниками служебного долга, но при этом не желали наступления последствий в виде их смерти. Также присяжные посчитали, что подсудимые заслуживают снисхождения.
Напомним, Антон Татанкулов и Александр Внуков вечером 9 декабря приехали к дому №5 на улице Бехтеева, чтобы оказать поддержку некоему Белозёрову, к съёмной квартире которого по делу о совершённой 8 декабря драке и групповом грабеже приехали полицейские. При себе обвиняемые имели незарегистрированные травматические пистолеты с патронами калибра 18 на 45Т и 18,5 на 55 Т. Когда полицейские вышли из подъезда, где Белозёров им так и не открыл дверь, они увидели компанию и предположили, что она может быть причастной к совершённому накануне преступлению. А потом началась стрельба. Один травматический пистолет в дальнейшем был найден недалеко от места преступления. А вот пистолет, из которого, предположительно, стрелял Антон Татанкулов, так и не нашли.
Здоровью одного из полицейских был причинен тяжкий вред. От выстрелов он уклонялся как мог, но получил тяжёлую челюстно-лицевую травму, в том числе рану спинки носа и его осколочный перелом, повреждение носовой перегородки и контузию глаза.
