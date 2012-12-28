516 фигурантов уголовных дел заключили контракты на военную службу

Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
Об этом сегодня депутатам областного Совета рассказал начальник регионального управления МВД Дмитрий Петров.
Начал свой доклад он весьма неожиданно, сообщив, что 516 фигурантов по уголовным делам и 33 лица, состоящих под административным надзором, заключили контракты на военную службу.
Судя по отчету, липецкие полицейские в прошлом году неплохо поработали. В регионе раскрыты все совершенные за 2025-й тяжкие и особо тяжкие преступления. На 12% сократилось количество зарегистрированных преступлений, а их общая раскрываемость выросла на 45%. К тому же полицейские раскрыли 252 уголовных дела прошлых лет.
Пресечено 934 наркопреступления. Задержаны 93 наркокурьера и закладчика. В единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора по инициативе УМВД России по Липецкой области внесено 487 адресов сайтов и интернет-страниц, содержащих сведения о распространении наркотиков.
Благодаря системе видеофиксации «Безопасный город» раскрыто более 600 преступлений. Количество погибших в ДТП снизилось на 15%, а самих аварий на почти 2%.
— Совместно с УФСБ России по Липецкой области полицейские пресекли два преступления террористического характера: задержаны гражданине, готовившие теракт в отношении военного комиссариата Липецка, и финансировавшие террористическую организацию, — рассказал генерал-майор Петров.
Особенно Дмитрий Петров остановился на подростковой преступности, которая за год выросла на 20%. Молодые люди стали чаще воровать в магазинах и ведутся на предложения о легком заработке, не понимая, чем это грозит. Генерал-майор добавил, что полицейские не только ловят преступников, но и занимаются профилактикой правонарушений. В прошлом году они провели около 16 тысяч лекций и бесед с подростками.
