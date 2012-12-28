Все новости
Общество
637
сегодня, 16:39
1

516 фигурантов уголовных дел заключили контракты на военную службу

Об этом сегодня депутатам областного Совета рассказал начальник регионального управления МВД Дмитрий Петров.

Начальник УМВД России по Липецкой области Дмитрий Петров отчитался перед депутатами регионального парламента о работе полиции в 2025 году.

Начал свой доклад он весьма неожиданно, сообщив, что 516 фигурантов по уголовным делам и 33 лица, состоящих под административным надзором, заключили контракты на военную службу.



Судя по отчету, липецкие полицейские в прошлом году неплохо поработали. В регионе раскрыты все совершенные за 2025-й тяжкие и особо тяжкие преступления. На 12% сократилось количество зарегистрированных преступлений, а их общая раскрываемость выросла на 45%. К тому же полицейские раскрыли 252 уголовных дела прошлых лет.











Пресечено 934 наркопреступления. Задержаны 93 наркокурьера и закладчика. В единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора по инициативе УМВД России по Липецкой области внесено 487 адресов сайтов и интернет-страниц, содержащих сведения о распространении наркотиков.



Благодаря системе видеофиксации «Безопасный город» раскрыто более 600 преступлений. Количество погибших в ДТП снизилось на 15%, а самих аварий на почти 2%.



— Совместно с УФСБ России по Липецкой области полицейские пресекли два преступления террористического характера: задержаны гражданине, готовившие теракт в отношении военного комиссариата Липецка, и финансировавшие террористическую организацию, — рассказал генерал-майор Петров.

Особенно Дмитрий Петров остановился на подростковой преступности, которая за год выросла на 20%. Молодые люди стали чаще воровать в магазинах и ведутся на предложения о легком заработке, не понимая, чем это грозит. Генерал-майор добавил, что полицейские не только ловят преступников, но и занимаются профилактикой правонарушений. В прошлом году они провели около 16 тысяч лекций и бесед с подростками.

облсовет. Дмитрий Петров
22
0
5
1
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вася с 11-го
37 минут назад
Еще работать и работать...
Ответить
