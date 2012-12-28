В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
сегодня, 11:51
Во Льве Толстом появится зелёный лабиринт с арт-объектом
Центр посёлка Лев Толстой в этом году преобразят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Помните легенду о палочке, которую маленький Лев Толстой закопал в Ясной Поляне? Теперь её «секрет» можно будет разгадывать, гуляя по лабиринту. Атмосфера обещает быть волшебной», — сообщает Министерство ЖКХ Липецкой области.
Также в центре посёлка Лев Толстой появятся сцена, фонтан и уличная библиотека, зона воркаута и площадка для настольного тенниса, детская зона и тихий уголок.
