Происшествия
Третья крыша за день обрушилась под тяжестью снега
Проводится обследование конструкций и решается, куда отселить жильцов.
«На месте работают оперативные службы. Проводится обследование конструкций и решается вопрос об отселении жильцов», — добавляют в МЧС.
Сегодня в Липецкой области под тяжестью снега обрушилась уже третья крыша, в том числе вторая — в Краснинском округе. В деревне Половнево Краснинского района под тяжестью снега обрушилась крыша одноквартирного дома. Обошлось без пострадавших.
Утром по той же причине сложилась кровля двухквартирного дома в селе Измалково.
