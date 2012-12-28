Косуля перебегала дорогу на Гагарина и была замечена на Московской

Липчане продолжают делиться фото и видео с животным.

Липчане продолжают делиться фото и видео с косулей, которая сегодня утром бегала по массиву между улицами Гагарина и Космонавтов. Судя по всему, животное прибежало в город со стороны железнодорожных путей: на улице Гагарина ее снял видеорегистратор. К счастью, обошлось без ДТП.Как рассказал GOROD48 заместитель директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе Владимир Сарычев, высокий снежный покров создаёт неблагоприятные условия для копытных и даже приводит к их гибели. Ведь зимой главный корм косуль — прошлогодняя трава. Причины появления животного в городе — или бескормица, или встреча с собаками, которые могли её выгнать на оживленные улицы.Напомним, cегодня утром городским спасателям поступило сообщение, что у дома №119/1 по улице Гагарина гуляет косуля или оленёнок. При этом никакой агрессии животное не проявляло.Около восьми утра косуля бегала в районе котельной на улице Терешковой и направилась в сторону кафе «Очаг». Также косулю видели на парковке у дома №115 по улице Гагарина. Как сообщили в Управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, информация о косуле также поступала с улицы Московской.