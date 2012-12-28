В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
Косуля перебегала дорогу на Гагарина и была замечена на Московской
Липчане продолжают делиться фото и видео с животным.
Как рассказал GOROD48 заместитель директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе Владимир Сарычев, высокий снежный покров создаёт неблагоприятные условия для копытных и даже приводит к их гибели. Ведь зимой главный корм косуль — прошлогодняя трава. Причины появления животного в городе — или бескормица, или встреча с собаками, которые могли её выгнать на оживленные улицы.
Напомним, cегодня утром городским спасателям поступило сообщение, что у дома №119/1 по улице Гагарина гуляет косуля или оленёнок. При этом никакой агрессии животное не проявляло.
Около восьми утра косуля бегала в районе котельной на улице Терешковой и направилась в сторону кафе «Очаг». Также косулю видели на парковке у дома №115 по улице Гагарина. Как сообщили в Управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, информация о косуле также поступала с улицы Московской.
