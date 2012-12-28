«Человек-гора» из Липецка временно сменил вид спорта и… выиграл Кубок России

Успех и без того значимый, зачем чиновникам потребовалось его приукрашивать?









Остается добавить, что тренером Якушева в ОК СШОР является Игорь Деулин (дзюдо), а к Кубку России по борьбе на поясах его подготовил Ислам Ибрагимов.









Якушев и Заслуженный тренер России ислам Ибрагимов, подготовивший много чемпионов самых престижных турниров.

Самый известный из действующих липецких дзюдоистов 23-летний Дмитрий Якушев временно сменил спортивную специализацию и в городе Петушки Владимирской области выиграл… … Кубок России по борьбе на поясахЯкушев – чемпион по самбо и дзюдо, а в новом для себя виде выступал впервые, чему предшествовали забавные события.– Дмитрий наблюдал за нашими тренировками в СК «Спартак», а затем начал приходить на тренировки – что называется «для себя», – рассказал GOROD48 старший тренер сборной Липецкой области по борьбе на поясах Ислам Ибрагимов, – И я наполовину в шутку предложил ему: «Поехали с нами на Кубок!». И он вдруг согласился!Заключительные тренировки перед важным стартом у Якушева были особенными: конкуренты доводили технику до совершенства, а липецкий тяжеловес расспрашивал тренера про особенности техники и нюансы правил.Зато на ковре сдержать Якушева оказалось невозможно: 4 победы были одержаны на одном дыхании, в том числе в полуфинале и финале над соперниками из Башкортостана, одной из «альма-матер» борьбы на поясах в мире. Дмитрию помогала богатырская комплекция: на взвешивании перед турниром весы показали 175 кг (!), у большинства соперников – примерно на полцентнера ниже. Попробуй, одолей такого «Человека-гору»!Смешно отреагировали на победу Якушева СММ-щики областного министерства по физкультуре и спорту, написав про новый успех чемпиона России-2024 по дзюдо так, словно он зелёный юнец (цитата): «Пусть этот Кубок станет началом яркой чемпионской карьеры!».Также в сообщении министерства указано, что Якушев якобы победил 2-х мастеров спорта международного класса и 2 «международников». Это не соответствует действительности. Единственный ЗМС в супертяжелом весе москвич Марат Усманов находился в противоположной от Якушева части турнирной сетки, уступив в четвертьфинале и с липчанином не боролся.Якушев заслужил право выступить в Кубке мира, который пройдёт в августе этого года либо в Уфе, либо в Чебоксарах. А ещё – прошёл отбор на чемпионат России в сентябре в Елабуге (Татарстан), где будет разыгрываться путёвки на чемпионат мира. Правда, большой вопрос – позволит ли найти время на подготовку и участие в этих соревнованиях основная занятость спортсмена в олимпийском дзюдо?Во Владимирской области наш регион в тяжёлом весе представлял и ещё один подопечный Ибрагимова – Сергей Злобин, который занял 3-е место в категории свыше 100 кг. Первую схватку Злобин проиграл… Якушеву, но затем в утешительной сетке турнира добился двух побед и поднялся на пьедестал почёта.