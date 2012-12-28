В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
30-летний мастер по установке окон и дверей собрал с клиентов 200 тысяч рублей и пропал
Происшествия
1452
сегодня, 10:31
1
Липчанина жестоко избили у остановки «Педагогический университет»
В ход шли автомобильная щетка и металлический шарнирный вороток.
Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, этот конфликт произошёл 20 июля прошлого года с 03:30 до 03:57 примерно в десяти метрах от остановки «Педагогический университет».
«По данным следствия, пьяный подсудимый избил незнакомого ему мужчину, нанеся потерпевшему несколько ударов кулаками в лицо, после чего продолжил избиение при помощи автомобильной щетки и металлического шарнирного воротка. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
1
0
8
1
4
Комментарии (1)