Липчанина жестоко избили у остановки «Педагогический университет»

В ход шли автомобильная щетка и металлический шарнирный вороток.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрит уголовное дело 30-летнего липчанина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия (по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, этот конфликт произошёл 20 июля прошлого года с 03:30 до 03:57 примерно в десяти метрах от остановки «Педагогический университет».«По данным следствия, пьяный подсудимый избил незнакомого ему мужчину, нанеся потерпевшему несколько ударов кулаками в лицо, после чего продолжил избиение при помощи автомобильной щетки и металлического шарнирного воротка. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.