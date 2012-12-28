На нескольких улицах Липецка сегодня видели косулю

Животное вело себя мирно.

Сегодня утром городским спасателям поступило сообщение, что у дома №119/1 по улице Гагарина гуляет косуля или оленёнок. При этом никакой агрессии животное не проявляло.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Управления ГО и ЧС города Липецка, информация о косуле передана в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области и в полицию.В соцсетях пишут, что около восьми утра косуля бегала в районе котельной на улице Терешковой и направилась в сторону кафе «Очаг». Также косулю видели на парковке у дома №115 по улице Гагарина.