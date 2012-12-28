Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подозреваемого в убийстве на Циолковского задержали прямо у трупа
Происшествия
У «Ашана» нашли труп
Происшествия
Снегоход врезался в столб: погибли 43-летний водитель и его 45-летняя пассажирка
Происшествия
Разбившийся снегоход не был зарегистрирован
Происшествия
Умер создатель «Липецкой радиогруппы» Виктор Маланин
Общество
В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
Общество
Депутаты горсовета единогласно приняли отставку мэра Липецка
Политика
Тамбовский перевозчик вёз пассажиров в Липецк в дырявом неотапливаемом автобусе
Общество
Иностранец пытался подкупить офицера ФСБ для организации канала незаконной миграции
Происшествия
На улице Циолковского нашли зарезанного мужчину: подозреваемый в убийстве задержан
Происшествия
Читать все
Умер создатель «Липецкой радиогруппы» Виктор Маланин
Общество
Фуры на Товарном проезде перекрыли движенине
Происшествия
Липецкая вечЁрка: разбившиеся на снегоходе, Ченцов — всё и проводы Зимы
Общество
Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
Происшествия
На двухквартирном доме рухнула кровля
Происшествия
22-летняя липчанка «заминировала» офис по электронной почте
Происшествия
На нескольких улицах Липецка сегодня видели косулю
Общество
13-летняя девочка упала в трамвае и получила травму
Происшествия
Сегодня в Липецке: город уже расцвёл, липчане назвали самые недооценённые профессии
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
122
12 минут назад

На нескольких улицах Липецка сегодня видели косулю

Животное вело себя мирно.

Сегодня утром городским спасателям поступило сообщение, что у дома №119/1 по улице Гагарина гуляет косуля или оленёнок. При этом никакой агрессии животное не проявляло.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Управления ГО и ЧС города Липецка, информация о косуле передана в Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области и в полицию.

В соцсетях пишут, что около восьми утра косуля бегала в районе котельной на улице Терешковой и направилась в сторону кафе «Очаг». Также косулю видели на парковке у дома №115 по улице Гагарина.
животные
косуля
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить