Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
31 минуту назад
Разнервничавшегося водителя просят выйти на связь и компенсировать материальный урон.
Теперь женщине предстоит покупать новый комплект колпаков. Она просит водителя «ФАВа» выйти на контакт, и не доводить дело до обращения в полицию.
