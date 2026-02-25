Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке

Разнервничавшегося водителя просят выйти на связь и компенсировать материальный урон.

На днях во дворе дома №27/2 по улице Зегеля поспорили два водителя — мужчина и женщина. Водитель «ФАВа» заехал во двор и оказался в тупике. Выехать ему мешал снег, лед и оказавшаяся рядом «Киа». Владелица же «Киа» не могла проехать дальше, ей тоже мешали снег и лед. Водитель «ФАВа» так разгневался, что вышел из машины и оторвал кусок колпака чужого колеса.Теперь женщине предстоит покупать новый комплект колпаков. Она просит водителя «ФАВа» выйти на контакт, и не доводить дело до обращения в полицию.