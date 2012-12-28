Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Липецкая вечЁрка: погибший подо льдом, коммунальные аварии и лютые морозы
Сегодня, 3 февраля, спасатели рассказали, что достали тело мужчины реки Дон, жильцы сразу нескольких домов Липецка остались без отопления, и морозы только крепчают.
Сегодня горожане едва не вспомнили коммунальную катастрофу, случившуюся в Липецке два года назад, когда из-за порыва у стадиона «Металлург» без отопления остались 67 домов.
Днем на Манеже запарил коллектор, а потом весть район остался без тепла. Авария произошла в таком месте, что сначала было непонятно, лопнула тепломагистраль или отвод от нее к многоэтажному дому. Чтобы установить место утечки энергетики отключили магистраль. К счастью, оказалось, что лопнул отвод, и в отключенные дома начали возвращать тепло.
«За час квартира промезла на таком холоде, обещали до 14 теперь продлили до 17, на улице до 30 мороза, костры жечь уже начинать согреваться?» — рассказал Житель.
«Жуть конечно, а ведь обещают ночью до 33 мороза», — напомнил Александр Н.
Без тепла остались не только жители Манежа, но и жильцы домов № 9 по улице Вермишева и № 21 по улице 50 лет НЛМК. В первом доме тепло подали еще рано утром, во втором — занимались ремонтом весь день.
Воспользовавшись случаем, комментаторы начали жаловаться на проблемы с теплом в своих домах.
«Космонавтов, 34/2 — холодные батареи со вчерашнего утра. УК «Комфорт-Л» ничего не предпринимает», — пожаловалась Маркова Валентина.
«Проспект Победы дом 75, та же УК «Проспект», который год ведём безуспешную борьбу за отопление в квартире (16 заявок в ЕДС, 8 в УК, 4 в Жилинспекцию, в горадминистрацию) никакого результата», — написал САИ.
«На улице Валентина Скороходова, дом 21 нет отопления и горячей воды, может, в соседних домах тоже, звонили в единую диспетчерскую, связано почему-то с ремонтом на 50 лет НЛМК. Мы совсем не рядом», — сообщил Гость.
Двор дома № 11 на улице Ворошилова превратился в каток. Прорвало трубу, сотрудники УК «Умный дом» до сих пор выясняют причину случившегося.
Напомним, первый двор-каток в Липецке появился в начале недели на улице Белана. Сегодня «РВК-Липецк» залатал трубу, из которой еще 31 января дворы 27-го микрорайона залило водой.
«Через два месяца ничего не будет. Ни льда, ни снега. Одуванчики жёлтые появятся. Что за паника? Это наша страна, наш климат. Не нравится — Турция через море всего лишь», — предложил нестандартное решение Макс.
«Надо добавит плату за пользование катком во дворе!» — посмеялся ЖКХ.
Морозы, между тем, отступать и не думают: сегодня ночью может похолодать до -33 градусов. А минувшей ночью в Липецке было -32,1 градуса.
«Село Вербилово, Липецкий район, видели -40 на термометре», — сообщил комментатор.
«В Чаплыгинском районе было в пять утра 35 мороза», — добавил Сельчанин.
«Автобусы не отапливаются. На работу ехала на 347-м, обратно на 24-м. Салоны просто лед. Проверять автобусы нужно! Почему не отапливают салоны? Я в автобусе сильнее замерла, чем на улице», — пожаловалась Надежда Осипова.
Из-за морозов в Липецке даже решили повременить с уборкой новогодних украшений.
Сегодня в городе вновь наблюдали гало, очень похожее на радугу.
Гало в последние несколько дней видели не только в Липецке, но и в Грязях. Подобные явления часто предвещают усиление морозов или снегопады.
Мы поинтересовались у липчан, нравится ли им такая зима. Большинство ответили, что да.
