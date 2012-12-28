Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчане пережили самую холодную ночь этой зимы
Погода в Липецке
Из реки Дон достали тело 48-летнего мужчины
Общество
Глава администрации присвоил газонокосилку, снегоуборщик и бензиновую пилу
Происшествия
Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Общество
В лютые морозы два дома остались без отопления
Общество
Расслабляться рано: спасатели вновь предупредили о сильных морозах
Погода в Липецке
На улице Ворошилова двор превратился в каток: машины вмёрзли в лёд
Общество
61-летний мужчина приделал розетку прямо к ЛЭП
Общество
Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
Здоровье
Читать все
Почти во все дома на Манеже возвращают тепло
Общество
За пьяного 16-летнего гонщика отцу выписали штраф в 30 000 рублей
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
За статуэтки с героями мультфильма «Жил-был пёс» с липчанина взыскали 40 000 рублей
Общество
Липчанин отсудил за кухню 585 тысяч рублей
Общество
35-летняя липчанка получила пособия и маткапитал на несуществующего ребёнка
Происшествия
Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападения на подростков
Происшествия
Мороз не уходит: в регионе на 13-18 градусов ниже нормы
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: погибший подо льдом, коммунальные аварии и лютые морозы
Общество
Читать все
Общество
118
16 минут назад

Липецкая вечЁрка: погибший подо льдом, коммунальные аварии и лютые морозы

Сегодня, 3 февраля, спасатели рассказали, что достали тело мужчины реки Дон, жильцы сразу нескольких домов Липецка остались без отопления, и морозы только крепчают.

Накануне вечером из-подо льда реки Дон в районе Нового моста в Данкове спасатели достали тело 48-летнего мужчины. Как выяснилось, он пропал еще 31 января.

Сегодня горожане едва не вспомнили коммунальную катастрофу, случившуюся в Липецке два года назад, когда из-за порыва у стадиона «Металлург» без отопления остались 67 домов.

Днем на Манеже запарил коллектор, а потом весть район  остался без тепла. Авария произошла в таком месте, что сначала было непонятно, лопнула тепломагистраль или отвод от нее к многоэтажному дому. Чтобы установить место утечки энергетики отключили магистраль. К счастью, оказалось, что лопнул отвод, и в отключенные дома начали возвращать тепло.

«За час квартира промезла на таком холоде, обещали до 14 теперь продлили до 17, на улице до 30 мороза, костры жечь уже начинать согреваться?» — рассказал Житель.

«Жуть конечно, а ведь обещают ночью до 33 мороза», — напомнил Александр Н.

Без тепла остались не только жители Манежа, но и  жильцы домов № 9 по улице Вермишева и № 21 по улице 50 лет НЛМК. В первом доме тепло подали еще рано утром, во втором — занимались ремонтом весь день.

Воспользовавшись случаем, комментаторы начали жаловаться на проблемы с теплом в своих домах.

«Космонавтов, 34/2 — холодные батареи со вчерашнего утра. УК «Комфорт-Л» ничего не предпринимает», — пожаловалась Маркова Валентина.

«Проспект Победы дом 75, та же УК «Проспект», который год ведём безуспешную борьбу за отопление в квартире (16 заявок в ЕДС, 8 в УК, 4 в Жилинспекцию, в горадминистрацию) никакого результата», — написал САИ.

«На улице Валентина Скороходова, дом 21 нет отопления и горячей воды, может, в соседних домах тоже, звонили в единую диспетчерскую, связано почему-то с ремонтом на 50 лет НЛМК. Мы совсем не рядом», — сообщил Гость.

Двор дома № 11 на улице Ворошилова превратился в каток. Прорвало трубу, сотрудники УК «Умный дом» до сих пор выясняют причину случившегося.

Напомним, первый двор-каток в Липецке появился в начале недели на улице Белана. Сегодня «РВК-Липецк» залатал трубу, из которой еще 31 января дворы 27-го микрорайона залило водой.

«Через два месяца ничего не будет. Ни льда, ни снега. Одуванчики жёлтые появятся. Что за паника? Это наша страна, наш климат. Не нравится — Турция через море всего лишь», — предложил нестандартное решение Макс.

«Надо добавит плату за пользование катком во дворе!» — посмеялся ЖКХ.

Морозы, между тем, отступать и не думают:  сегодня ночью может похолодать до -33 градусов. А минувшей ночью в Липецке  было -32,1 градуса.

«Село Вербилово, Липецкий район, видели -40 на термометре», — сообщил комментатор.

«В Чаплыгинском районе было в пять утра 35 мороза», — добавил Сельчанин.

«Автобусы не отапливаются. На работу ехала на 347-м, обратно на 24-м. Салоны просто лед. Проверять автобусы нужно! Почему не отапливают салоны? Я в автобусе сильнее замерла, чем на улице», — пожаловалась Надежда Осипова.

Из-за морозов в Липецке даже  решили повременить с уборкой новогодних украшений.

Сегодня в городе вновь наблюдали гало, очень похожее на радугу.



Гало в последние несколько дней видели не только в  Липецке, но и в  Грязях. Подобные явления часто предвещают усиление морозов или снегопады.

Мы поинтересовались у липчан, нравится ли им такая зима. Большинство ответили, что да.


вечЁрка
происшествие на воде
отопление
морозы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить