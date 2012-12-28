По улице Студёновской потекла река

Ночью на улице Студёновской, 27 прорвало водопровод, и по проезжей части потекла река.В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что на улицу направлена бригада, которая должна установить, кому принадлежит поврежденная сеть.«Если порыв произошел на трубопроводе, относящемся к зоне эксплуатационной ответственности «РВК-Липецк», мы выполним его ремонт», — пообещали в энергокомпании.