В Липецке наблюдали гало

Некоторые предположили, что это радуга.

Сегодня утром липчане наблюдали необычное оптическое явление — эффект гало.— Радуга при -29 на кольце Трубного, — предположила наша читательница.Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скоробогатова, ей тоже прислали фотографию этого явления.— Гало — это преломление лучей света в ледяных кристалликах и оно связано с установившейся морозной погодой, — объяснила Елена Скоробогатова.