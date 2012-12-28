Ельчанин решил посмотреть присланное ему незнакомкой видео: с его счёта тут же списали деньги
Погода в Липецке
сегодня, 09:57
В Липецке наблюдали гало
Некоторые предположили, что это радуга.
— Радуга при -29 на кольце Трубного, — предположила наша читательница.
Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скоробогатова, ей тоже прислали фотографию этого явления.
— Гало — это преломление лучей света в ледяных кристалликах и оно связано с установившейся морозной погодой, — объяснила Елена Скоробогатова.
