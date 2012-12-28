Происшествия
1008
сегодня, 11:47
6

16-летний подросток разбился на мотоцикле в Грязях

Помимо него в дорожных авариях 1 мая пострадали еще пять человек.

В статистике Госавтоинспекции за выходные дни — шесть ДТП с пострадавшими, все они произошли 1 мая.

Вечером этого дня в Грязях на улице Орджоникидзе съехал с дороги и опрокинулся мопед  «Рейсер-GS» под управлением 16-летнего подростка. Парня доставили в травмпункт.

Еще одна авария в Грязях произошла 1 мая на улице Осипенко: 19-летний водитель «ВАЗ-21120» сбил 51-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована.

В Липецке на улице  Гагарина 42-летний мужчина на электровелосипеде врезался в стоящий «Шевроле - Круз». Велосипедист госпитализирован.

На проспекте 60 лет СССР в маршрутном автобусе упала 87-летняя пассажирка. Пожилая женщина доставлена в больницу.

В Елецком округе на трассе «Дон» столкнулись грузовики «Урал» под управлением 60-летнего водителя и «Даф», которым управлял 33-летний мужчина. В аварии пострадали оба водителя.

Вечером в селе Подгорном на подъездной дороге от трассы  «Дон» к  Липецку» 70-летний водитель «Нисана» сбил 15-летнюю девушку. Ее доставили в медицинское учреждение.

За минувшие три дня автоинспекторы зарегистрировали еще 59 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.

«За три дня на территории Липецкой области автоинспекторы выявили 3704 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 35 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 144.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3000 случаев нарушений, в том числе превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях выявлено 108 нарушений», — сообщили в Госавтоинспекции.

Фото управления Госавтоинспекции по Липецкой области

авария
ДТП
Комментарии (6)

Пессимист
26 минут назад
Заявлял же Панасович пару недель тому назад: "Купили своему дитятке мотопёд, покупайте сразу и костыли, а то и ящик гранёный". С открытием сезона двухколёсных самоликвидаторов, товарищи!
Т
46 минут назад
Наверняка мотоциклиста кто-то из автомобилистов намеренно прижимал, вытесняя с дороги. Нередко наблюдал такое. В таких случаях двухколёсным надо не прижиматься к обочине, а тормозить, иначе итог как у этого подростка будет обеспечен.
Ответ Жестю
сегодня, 12:19
В чужих советах не нуждаюсь.
Да
сегодня, 12:08
Вчера такое количество мотоциклистов и одних и с пассажирами на дорогах. Просто ужас. Обгоняют на поворотах по разделительной сплошной, между машинами. Для них что, другое ПДД?
В общественном
сегодня, 11:53
Транспорте стало небезопасно,водители тормозят так,что на ногах еле держишься.Их бесконечные гонки приносят травмы пассажирам.К бардюру никогда не подъезжают,и и интересом наблюдают,как пенсионеры карабкаются из последних сил.Стыдно должно быть,вы тоже станете пожилыми...
Жесть
сегодня, 12:10
Ходите пешком и будете здоровы!!!
