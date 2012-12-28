16-летний подросток разбился на мотоцикле в Грязях

Помимо него в дорожных авариях 1 мая пострадали еще пять человек.



В статистике Госавтоинспекции за выходные дни — шесть ДТП с пострадавшими, все они произошли 1 мая.Вечером этого дня в Грязях на улице Орджоникидзе съехал с дороги и опрокинулся мопед «Рейсер-GS» под управлением 16-летнего подростка. Парня доставили в травмпункт.Еще одна авария в Грязях произошла 1 мая на улице Осипенко: 19-летний водитель «ВАЗ-21120» сбил 51-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована.В Липецке на улице Гагарина 42-летний мужчина на электровелосипеде врезался в стоящий «Шевроле - Круз». Велосипедист госпитализирован.На проспекте 60 лет СССР в маршрутном автобусе упала 87-летняя пассажирка. Пожилая женщина доставлена в больницу.В Елецком округе на трассе «Дон» столкнулись грузовики «Урал» под управлением 60-летнего водителя и «Даф», которым управлял 33-летний мужчина. В аварии пострадали оба водителя.Вечером в селе Подгорном на подъездной дороге от трассы «Дон» к Липецку» 70-летний водитель «Нисана» сбил 15-летнюю девушку. Ее доставили в медицинское учреждение.За минувшие три дня автоинспекторы зарегистрировали еще 59 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.«За три дня на территории Липецкой области автоинспекторы выявили 3704 нарушения ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 35 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 144.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3000 случаев нарушений, в том числе превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях выявлено 108 нарушений», — сообщили в Госавтоинспекции.