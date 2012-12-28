В Задонске обокрали частный музей прессы
Воры забрались в музей через крышу, вынесли награды, фотоаппараты и бронежилет.
«Сняли ордена с медалями с манекена кителя фронтовика. Вытащили из-под стекла советские деньги. Красивую фляжку, подаренную группой «Серебряный возраст» к 23 февраля, — увели. Несколько ценных старых фотоаппаратов. Бронежилет украли…», — написал создатель музея Александр Косякин в соцсетях.
По словам Александра Косякина, воры забрались в музей проделав в крыше дыру. В полицию он пока не обращался.
— Музей не имеет никакого статуса. Его юридически не существует. От чьего лица я стану обращаться? Несколько лет назад из музея украли кортик, подаренный моими друзьями. Я в полицию обратился. Вора нашли быстро, но все, что ему было за кражу — 200 часов принудительных работ. И куча вопросов ко мне: откуда кортик, ведь это холодное оружие, — рассказал создатель музея GOROD48.
Музей прессы «Антресоль» один из старейших журналистов региона создал два десятка лет назад. В музее тысячи экспонатов и несколько десятков экспозиций.
Фото: vk.com/id483197111
