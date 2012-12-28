Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
В Грязях сегодня наблюдали солнечный круг
Не уникальное, но редкое явление бывает как раз в такую солнечную и морозную погоду как сегодня в Липецкой области.
Возникает оно при преломлении солнечного света кристаллами льда. Из-за этого создается оптическая иллюзия в виде второго круга вокруг солнца.
Иногда круг бывает полным, иногда – частичным. Грязинцам повезло, они наблюдали полный солнечный круг.
Фото и видео: t.me/siyaniavtsentre
