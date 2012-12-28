Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке воют сирены - красный уровень по всей области
Происшествия
Впервые в истории липчанин взял Кубок России по бодибилдингу
Спорт
Ночной дрифт закончился аварией
Происшествия
В Липецкой области сбиты БПЛА
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пожар на свалке грозил перекинуться на автозаправку
Происшествия
Потепление в Липецкой области стремится догнать лето
Погода в Липецке
Утром в области работало ПВО
Происшествия
Кражу велосипеда из подъезда записала камера наблюдения
Происшествия
Предполагаемый курьер телефонных мошенников задержан в момент передачи почти пяти миллионов рублей
Происшествия
Читать все
Ночной дрифт закончился аварией
Происшествия
Женщина-инвалид отсудила у Тербунской ЦРБ двойную стоимость инсулина
Здоровье
Пострадавший от падения светофора липчанин введен в медикаментозную кому
Происшествия
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Спорт
16-летний подросток разбился на мотоцикле в Грязях
Происшествия
Машины поехали по тротуару улицы Доватора
Общество
Жильцы девятиэтажного дома с апреля живут без лифта
Общество
Предполагаемый курьер телефонных мошенников задержан в момент передачи почти пяти миллионов рублей
Происшествия
Утром в области работало ПВО
Происшествия
Программу «Формирование современной городской среды города Липецка» признали малоэффективной
Общество
Читать все
Общество
780
сегодня, 12:25
5

Машины поехали по тротуару улицы Доватора

Водители нашли «альтернативу» перерытой энергетиками дороге.

20 апреля подрядчик «РИР Энерго» перекрыл движение по улице Доватора между перекрестками с проспектом Победы и улицей Папина для замены километра теплосети. Прошло чуть больше недели, а водители уже нашли альтернативу перерытой дороге — ею стал тротуар! И сейчас пешеходы вынуждены делить узкую дорожку не только с легковушками, но и с грузовиками.

zdivxajikvc766oz9hhcu2zklsfsdtav.webp

В Липецке это — повсеместное явление в таких случаях. Вспомним последний: в январе импровизированным шоссе стала пешеходная дорожка между ЖК «Виктория» и детской областной больницей — так липчане находчиво откликнулись на призыв мэрии искать объезд перекрытой энергетиками дороги-дублера улицы Московской для прокладки теплотрассы к областному перинатальному центру. Ситуацию тогда исправили бетонные блоки, которые установил департамент дорожного хозяйства мэрии в начале и в конце пешеходной зоны.
ремонт сетей
1
0
3
0
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанин
5 минут назад
Ну и оставьте этот тротуар (или тортуар, как правильно?) водителям. Ну а пешеходы пусть прыгают по кронам деревьев как белки, можно даже с колясками
Ответить
Ну
15 минут назад
Там видимо тротуар и оставили для проезда мусоровозов, пожарных, скорых.
Ответить
Липецких
18 минут назад
Водителей ничего не останавливает,они первопроходцы.
Ответить
Жительница
19 минут назад
Там кирпич есть? 2 штрафа умнику. Проезд по тротуару и заезд под кирпич.
Ответить
Вот так,
37 минут назад
Город высокой культуры...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить