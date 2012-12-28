Ельчанин решил посмотреть присланное ему незнакомкой видео: с его счёта тут же списали деньги
Общество
844
сегодня, 10:01
Автомобиль на Стаханова убрали: ремонт сети начнется сегодня
Напомним, водпровод прорвало еще 31 января. Коммунальная река из-за сильных морозов замерзла, превратив в каток сразу несколько дворов. Мало того, в лед вмерзли автомобили.
На время работ будет отключена холодная вода в домах на улицах: Катукова, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43; Кривенкова, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 17, 11а; Москаленко, 1; Хорошавина, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27; Шуминского, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17, 19; Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Стаханова, 36, 38, 40, 44, 44а, 46, 48, 50, 52.
Питьевую воду «РВК-Липецк» будет подвозить по заявкам потребителей.
Фото пресс-службы «РВК-Липецк»
0
1
1
1
7
Комментарии