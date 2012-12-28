Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Сегодня в Липецке: шефы пошли в атаку – всё больше липчан жалуются на абьюз со стороны начальства
«Дорожное агентство Липецкой области» требует с подрядчика по строительству «Восточного обхода» 79,5 миллиона рублей
Общество
355
50 минут назад
3
Над Липецком троилось Солнце
Оптическое явление синоптики объяснили сменой погоды.
— Ночью был мороз, а на высоте уже проступал влажный воздух. Влага застывала в кристаллы, в которых преломлялся свет. В зависимости от формы кристалла появляются различные оптические явления, — рассказала GOROD48 заместитель начальника Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Попова.
Сегодня в Липецкой области началось потепление: с ночных -21 градуса температура воздуха днем поднимется до -9.
0
0
0
5
2
Комментарии (3)