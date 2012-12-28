Минприроды Липецкой области обнародовало новые снимки припаркованных у мусорных баков машин
Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Погода в Липецке
1278
сегодня, 13:06
5
Расслабляться рано: спасатели вновь предупредили о сильных морозах
Уже сегодня температура воздуха может опуститься до -33 градусов.
Напомним, этой ночью в Липецке была отмечена самая низкая температура воздуха с начала зимы: -31,5 градуса.
1
2
0
3
2
Комментарии (5)