Почти во все дома на Манеже возвращают тепло
Авария не такая крупная, как казалось вначале.
«Под отключение тепла попадали дома Манежа, в том числе находящиеся в управлении нашей организации: Лутова, 2, 6, 18, Неделина, 3а, 50 лет НЛМК, 17а, 21а», — сообщили в УО «Забота», добавив, что под отключение попала школа и детские сады района.
Выяснилось, что лопнул все-таки отвод — к дому № 33а по улице 50 лет НЛМК. Сейчас магистральный трубопровод заполняется горячей водой. По всей вероятности, проблема с отоплением останется только в доме № 33а.
В пресс-службе мэрии сообщили, что проблемная сеть принадлежит МУП «Липецктеплосеть», ее ремонтом займется Липецкий филиал компании «РИР-Энерго».
