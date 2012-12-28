Все новости
Общество
233
29 минут назад
3

Почти во все дома на Манеже возвращают тепло

Авария не такая крупная, как казалось вначале.

Сегодня около 13:00 на Манеже прорвало трубу отопления. Причем авария произошла в таком месте, что сначала было непонятно, лопнула тепломагистраль или отвод от нее к многоэтажному дому. Чтобы установить место утечки энергетики отключили магистраль.





«Под отключение тепла попадали дома Манежа, в том числе находящиеся в управлении нашей организации: Лутова, 2, 6, 18, Неделина, 3а, 50 лет НЛМК, 17а, 21а», — сообщили в УО «Забота», добавив, что под отключение попала школа и детские сады района.

Выяснилось, что лопнул все-таки отвод — к дому № 33а по улице 50 лет НЛМК. Сейчас магистральный трубопровод заполняется горячей водой. По всей вероятности, проблема с отоплением останется только в доме № 33а.

В пресс-службе мэрии сообщили, что проблемная сеть принадлежит МУП «Липецктеплосеть», ее ремонтом займется Липецкий филиал компании «РИР-Энерго».
Комментарии (3)

лутова улица
6 минут назад
неправда,батареи ледяные(((
Надо
15 минут назад
Латку поставить,или чопик забить.
Надо
16 минут назад
Латку поставить.
