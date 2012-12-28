Ельчанин решил посмотреть присланное ему незнакомкой видео: с его счёта тут же списали деньги
Из-за морозов Липецк останется в новогоднем убранстве
Всегда можно найти что-то хорошее в сложившейся ситуации.
«Снимать праздничные конструкции сейчас опасно из-за аномально низкой температуры. Поэтому пока украшения останутся на улицах города. Сотрудники «Липецкгорсвета» начнут работу, как только немного потеплеет. Это позволит им безопасно разобрать и вывезти все украшения, не повредив их», — сообщили в администрации Липецка.
Новогодняя иллюминация заработала в Липецке 15 декабря. Обычно ее демонтаж заканчивался в середине февраля.
