Опознана погибшая в аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Ничего святого: на Крещение в соборе украли телефон
Происшествия
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
«Подвал затоплен канализационными стоками, насосное оборудование вышло из строя»
Общество
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
По улице Звездной потекла река
Общество
Новую школу в «Елецком» возглавил депутат Липецкого горсовета Кирилл Иванов
Общество
Бензин продолжает дорожать в Липецкой области
Экономика
В районах 10 Шахты и Дикого отключат холодную воду
Общество
43-летний липчанин украл девять скоростных велосипедов
Происшествия
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
Ельчанин нарвал дикорастущей конопли и теперь его ждёт суд
Происшествия
Липецкая вечЁрка: кража из храма в Крещение, новый министр и нецензурный ИИ 
Общество
Общество
267
сегодня, 20:26

Липецкая вечЁрка: кража из храма в Крещение, новый министр и нецензурный ИИ 

Сегодня, 22 января, полицейские рассказали о краже из храма, региональный министр финансов Светлана Володина вот-вот избавится от приставки и. о., и редактору придется заплатить штраф за созданную искусственным интеллектом публикацию.

Ничего святого! На Крещение у работающей в Христорождественском соборе липчанки  украли телефон. Вора уже нашли полицейские, тем более, что саму кражу записала камера наблюдения. 

Возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба.

«Бесы всегда пытаются омрачить наши праздники. Это не шутка. Многие потом не понимают зачем это сделали», — уверен Волопас.

«Необычно. Вор пришёл помолиться о своих грехах. Теперь придётся ещё раз приходить», — добавил ТомСойер.

«Скорей всего человек молил бога о телефоне. Потом он понял, что бог работает по другому. Украл и начал молится о прощении», — высказал предположение Святой.

Региональный министр финансов Светлана Володина вот-вот избавится от приставки и. о.



В кресло главного финансиста области она села после отставки предшественника — Вячеслава Щеглеватых.

Кандидатуру Светланы Володиной уже утвердил Минфин РФ. Сегодня комитет по законодательству и правовым вопросам Липецкого областного Совета рекомендовал коллегам сделать тоже самое. Если это произойдет на следующей неделе, то губернатору Игорю Артамонову останется только подписать распоряжение о назначении.

Новую школу № 58 в микрорайоне «Елецкий»  возглавил депутат горсовета Кирилл Иванов, который ранее работал директором лицея №66.



Вакансия появилась после того, как прежний директор школы-новостройки Светлана Бедрова получила пост вице-мэра. На нем она заменила Анну Шамаеву.

А сегодня стало известно, что 66-летняя Анна Шамаева назначена директором «Липецкого историко-культурного музея». 



Из мэрии Анна Шамаева ушла, когда достигла предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы, определенным федеральным законодательством в 65 лет.

Карьеру Анна Шамаева начинала учителем математики в школе № 55. Вице-мэром она работала при Михаиле Гулевском, Сергее Иванове, Евгении Уваркиной и Романе Ченцове.

«Вот это кругозор! Математик и физик, бизнесвумен, муниципальный служащий, историк и музейный работник», — восхитился ё.

Искусственный интеллект подставил человека, да так, что дело дошло до суда!

Мировой суд оштрафовал на 5 000 рублей главного редактора СМИ — интернет-журнала по статье КоАП РФ «Изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань».

А новость-то написал искусственный интеллект! Управление Роскомнадзора по Липецкой области обнаружило матерщину в статье «Турецкие хакеры взломали системы оповещения в четырех аэропортах США и Канады».

Главный редактор признал вину, пояснив, что новости публикуются с помощью технологий искусственного интеллекта. При этом интернет-журнал позиционирует себя так: «Новости в России глазами авторов, без цензуры».

«Вот какая жизнь настала! Даже ИИ матюкается! Не находит нужных слов», — удивилась ГОСТЬЯ53.

«Этот ИИ не то ещё натворит», — предупредил комментатор.

Завтра, выходя из дома, одевайтесь потеплее. По прогнозам синоптиков, в Липецке похолодает до -16 градусов.
вечЁрка
кража
кадры
СМИ
1
0
0
0
2

Комментарии

