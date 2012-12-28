Липецкая вечЁрка: кража из храма в Крещение, новый министр и нецензурный ИИ

Сегодня, 22 января, полицейские рассказали о краже из храма, региональный министр финансов Светлана Володина вот-вот избавится от приставки и. о., и редактору придется заплатить штраф за созданную искусственным интеллектом публикацию.