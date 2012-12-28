С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Липецкая вечЁрка: кража из храма в Крещение, новый министр и нецензурный ИИ
Сегодня, 22 января, полицейские рассказали о краже из храма, региональный министр финансов Светлана Володина вот-вот избавится от приставки и. о., и редактору придется заплатить штраф за созданную искусственным интеллектом публикацию.
Возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба.
«Бесы всегда пытаются омрачить наши праздники. Это не шутка. Многие потом не понимают зачем это сделали», — уверен Волопас.
«Необычно. Вор пришёл помолиться о своих грехах. Теперь придётся ещё раз приходить», — добавил ТомСойер.
«Скорей всего человек молил бога о телефоне. Потом он понял, что бог работает по другому. Украл и начал молится о прощении», — высказал предположение Святой.
Региональный министр финансов Светлана Володина вот-вот избавится от приставки и. о.
В кресло главного финансиста области она села после отставки предшественника — Вячеслава Щеглеватых.
Кандидатуру Светланы Володиной уже утвердил Минфин РФ. Сегодня комитет по законодательству и правовым вопросам Липецкого областного Совета рекомендовал коллегам сделать тоже самое. Если это произойдет на следующей неделе, то губернатору Игорю Артамонову останется только подписать распоряжение о назначении.
Новую школу № 58 в микрорайоне «Елецкий» возглавил депутат горсовета Кирилл Иванов, который ранее работал директором лицея №66.
Вакансия появилась после того, как прежний директор школы-новостройки Светлана Бедрова получила пост вице-мэра. На нем она заменила Анну Шамаеву.
А сегодня стало известно, что 66-летняя Анна Шамаева назначена директором «Липецкого историко-культурного музея».
Из мэрии Анна Шамаева ушла, когда достигла предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы, определенным федеральным законодательством в 65 лет.
Карьеру Анна Шамаева начинала учителем математики в школе № 55. Вице-мэром она работала при Михаиле Гулевском, Сергее Иванове, Евгении Уваркиной и Романе Ченцове.
«Вот это кругозор! Математик и физик, бизнесвумен, муниципальный служащий, историк и музейный работник», — восхитился ё.
Искусственный интеллект подставил человека, да так, что дело дошло до суда!
Мировой суд оштрафовал на 5 000 рублей главного редактора СМИ — интернет-журнала по статье КоАП РФ «Изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань».
А новость-то написал искусственный интеллект! Управление Роскомнадзора по Липецкой области обнаружило матерщину в статье «Турецкие хакеры взломали системы оповещения в четырех аэропортах США и Канады».
Главный редактор признал вину, пояснив, что новости публикуются с помощью технологий искусственного интеллекта. При этом интернет-журнал позиционирует себя так: «Новости в России глазами авторов, без цензуры».
«Вот какая жизнь настала! Даже ИИ матюкается! Не находит нужных слов», — удивилась ГОСТЬЯ53.
«Этот ИИ не то ещё натворит», — предупредил комментатор.
Завтра, выходя из дома, одевайтесь потеплее. По прогнозам синоптиков, в Липецке похолодает до -16 градусов.
