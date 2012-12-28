Вода из питающей колонку трубы заливает частный дом

Утечке уже две недели, но до сих пор не ясно кому принадлежит прохудившаяся сеть.

С 8 апреля вода фонтаном бьет из люка водоразборной колонки в переулке Вишневом, 6. Вода подтапливает частный сектор, в одном из домов портятся полы и стены.«Утечка на магистрали, а водоканал отписывается, что на частной врезке. Не можем добиться устранения течи!», — пожаловались горожане.В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что уже устраняли утечку. Сегодня бригада еще раз обследует сети.«Если повреждение произошло на водоводе, который относятся к зоне эксплуатационной ответственности водоканала, оно будет включено в план ремонтных работ», — добавили в компании.