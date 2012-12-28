Все новости
Общество
сегодня, 13:56
Региональный министр финансов вот-вот избавится от приставки и. о.

Минфин РФ одобрил кандидату Светланы Володиной на должность руководителя министерства финансов Липецкой области. Назначение поддержал и профильный комитет областного Совета.

Комитет по законодательству и правовым вопросам Липецкого областного Совета сегодня обсудил согласование кандидатуры Светланы Володиной на должность министра финансов региона, а затем рекомендовал коллегам утвердить это назначение на будущей сессии.

46-летняя Светлана Володина исполняет обязанности регионального министра с 7 апреля 2025 года, после того, как ушел в отставку бессменный с 1993 года руководитель ведомства 70-летний Вячеслав Щеглеватых.

Светлана Володина также не изменяла финансам — она начала трудовую деятельность в министерстве, которое до переименования 2024 года было областным управлением, простым специалистом, и нигде кроме него больше не работала.

— Светлана Николаевна — системный, стратегически мыслящий, целеустремленный руководитель. Ее знания, опыт, новаторство и принципиальность позволят обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджетной системы области. Стоит отметить, что на федеральном уровне установлены крайне высокие профессиональные требования для замещения данной должности. Светлана Николаевна полностью соответствует этим квалификационным требованиям, — рассказала депутатам начальник областного управления государственной службы и кадровой работы Елена Соломахина.

Кандидатуру Светланы Володиной уже согласовало Министерство финансов Российской Федерации. Если ее одобрит и сессия областного Совета, то после распоряжения губернатора Игоря Артамонова Володина станет полноправным министром.

Фото: Официальный сайт министерства финансов Липецкой области
кадры. Светлана Володина
Комментарии (1)

Одобритель
14 минут назад
Вот вот или 100 процентов она будет какая разница все равно будет как и директор школы писали бы трубы гнилые и про пенсию на копейку прибавленую
