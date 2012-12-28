В Липецкой области станет теплее
Но ненадолго — буквально на пару дней, затем холод вернется.
Среднесуточные температуры составят: 25 апреля — 5-6 градусов тепла, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы, 26 апреля — 8-9 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 27 апреля — 3-4 градуса тепла, что на 6-7 градусов ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дождь и мокрый снег, днем местами небольшие дожди. Ветер западный, 9-14 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днем — от +8 до +13.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь. Ночью на улице около нуля градусов, днем — от +10 до +12.
День 25 апреля стал самым теплым в Липецке в 1943 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1981 году — 6 градусов мороза.
