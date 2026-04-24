Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Происшествия
191
30 минут назад

Липчанин обвиняет соседа в попытке поджога квартиры

В конфликте на улице Сафонова разбирается полиция. Пока речь идёт о порче имущества. 

В редакцию GOROD48 обратился 44-летний житель улицы Сафонова Анатолий, который обвиняет соседа по одноэтажному дому на четырёх хозяев (речь идёт о называемой «Коллективке») в попытке поджога его квартиры.

Со слов Анатолия, 23 апреля сосед разбил окно кухни его квартиры и налил на стол некую горючую жидкость — возможно, керосин или солярку. Но поджечь не успел — его с поличным застал другой сосед, который в этот момент вышел во двор за женой.

Анатолий обратился в четвёртый отдел полиции. Полицейские со стола тампонами взяли пробы жидкости, они направлены на экспертизу. Горючее это или нет, пока непонятно. 

Анатолий уверен: всему виной многолетний конфликт из-за дворовой территории, за которую соседи судились и в 2008-м году суд встал на его сторону. А сосед ему этого не простил.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление о порче имущества поступило в полицию, по нему участковым уполномоченным проводится проверка. 
конфликт
соседи
Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить