Липчанин обвиняет соседа в попытке поджога квартиры
В конфликте на улице Сафонова разбирается полиция. Пока речь идёт о порче имущества.
Со слов Анатолия, 23 апреля сосед разбил окно кухни его квартиры и налил на стол некую горючую жидкость — возможно, керосин или солярку. Но поджечь не успел — его с поличным застал другой сосед, который в этот момент вышел во двор за женой.
Анатолий обратился в четвёртый отдел полиции. Полицейские со стола тампонами взяли пробы жидкости, они направлены на экспертизу. Горючее это или нет, пока непонятно.
Анатолий уверен: всему виной многолетний конфликт из-за дворовой территории, за которую соседи судились и в 2008-м году суд встал на его сторону. А сосед ему этого не простил.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление о порче имущества поступило в полицию, по нему участковым уполномоченным проводится проверка.
