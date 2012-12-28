ИИ довёл до статьи

Редактора интернет-журнала оштрафовали за новость, написанную искусственным интеллектом: в нее прокрался мат.

В Липецке мировой суд оштрафовал на 5000 рублей главного редактора СМИ — интернет-журнала за нецензурные новости, написанные искусственным интеллектом. 46-летнего липчанина привлекли к ответственности по части третьей статьи 13.21 КоАП РФ «Изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань».«В октябре 2025 года живущий в Липецке 46-летний учредитель и главный редактор сетевого издания разместил в интернете статью «Турецкие хакеры взломали системы оповещения в четырех аэропортах США и Канады», содержащую нецензурную брань, чем совершил административное правонарушение. Этот факт в ходе мониторинга выявило Управление Роскомнадзора по Липецкой области. В письме на имя руководителя управления главный редактор признал нарушение, пояснив, что новости публиковались с помощью технологий искусственного интеллекта», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.Сам интернет-журнал, который получил свидетельство о регистрации СМИ в 2016-м году и публикует федеральные новости, пишет о себе так: «Новости в России глазами авторов, без цензуры». Но как оказалось — вместо авторов ИИ, а вот цензуры, действительно, нет.