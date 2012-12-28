В Липецкую область возвращаются морозы

В регионе будет холоднее обычного на 11-14 градусов.



В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будет влиять развитие отрога сибирского антициклона — осадки прекратятся, морозы усилятся.Среднесуточные температуры воздуха составят 18-22 градуса мороза, что на 11-14 градусов ниже обычного.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 января в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Ночью на улице — от -16 до -21 градусов, днем температура воздуха составит от -12 до -17 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от -18 до -20 градусов, днем — от -14 до -16 градусов.День 23 января стал самым теплым в Липецке в 1998 году, тогда в городе было +3, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день стал в 1963 году — 31 градус мороза.