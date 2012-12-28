Крещенские купания в Липецке прекратят в случае опасности атаки БПЛА

Сегодня на центральном пляже городские спасатели установили крещенскую купель, а глава города рассказал, как будут организованы купания.

Сегодня утром на Центральном пляже спасатели установили деревянную купель для крещенских купаний. Купель новая. Накануне на месте ее установки водолазы дно обследовали реки Воронеж.После установки, купель предусмотрительно перевязали сигнальной лентой, чтобы любопытствующие липчане не упали в воду. За купелью также два дня, до ночи с 18 на 19 января, будут наблюдать спасатели. К тому же, из-за сильных морозов прорубь может замерзнуть, поэтому возможно, придется вновь вырезать лед.В 2026 году в Липецке для крещенских купаний отведено только одно место — центральный пляж. Здесь уже установлены световые столбы, скоро поставят палатки и настилы. На пляже будут дежурить врачи. Купальщиков обеспечат горячим чаем.Купания начнутся в десять вечера 18 января с обряда освящения воды, и продляться пока останутся желающие окунуться в прорубь. При этом мэр Роман Ченцов сообщил, что в случае угрозы атаки БПЛА купания тут же прекратят.