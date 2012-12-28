Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Крещенские купания в Липецке прекратят в случае опасности атаки БПЛА
Сегодня на центральном пляже городские спасатели установили крещенскую купель, а глава города рассказал, как будут организованы купания.
После установки, купель предусмотрительно перевязали сигнальной лентой, чтобы любопытствующие липчане не упали в воду. За купелью также два дня, до ночи с 18 на 19 января, будут наблюдать спасатели. К тому же, из-за сильных морозов прорубь может замерзнуть, поэтому возможно, придется вновь вырезать лед.
В 2026 году в Липецке для крещенских купаний отведено только одно место — центральный пляж. Здесь уже установлены световые столбы, скоро поставят палатки и настилы. На пляже будут дежурить врачи. Купальщиков обеспечат горячим чаем.
Купания начнутся в десять вечера 18 января с обряда освящения воды, и продляться пока останутся желающие окунуться в прорубь. При этом мэр Роман Ченцов сообщил, что в случае угрозы атаки БПЛА купания тут же прекратят.
