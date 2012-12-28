На Соколе второй день нет воды из-за сложного ремонта на улице Сокольской

В раскопе на месте аварии обрушились стенки, котлован заполнило водой. Ремонт продолжится сегодня.

На улицах, Баумана, Бабушкина, Тян-Шанского, Кочеткова, Курчатова и ряде улиц частного сектора Сокола с четверга нет воды. Об отключении на время ремонтных работ сокольцев предупреждала «РВК Липецк», но подача воды не возобновлена до сих пор. В соцсетях жители частного сектора жалуются, что воду не подвозят и набрать ее негде: уличные колонки давно демонтированы. Люди начали растапливать снег.«К сожалению, завершить работы по устранению утечки в районе дома №20 по улице Сокольской в ночь не удалось из-за высокого обводнения грунта, обрушения границ котлована, а также риска разрушения частного забора, расположенного рядом с ним. Ремонт продолжается сегодня», — сообщили GOROD48 в «РВК-Липецк» и принесли извинения за неудобства жителям района.