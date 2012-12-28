Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Спустя три месяца после выхода из колонии 40-летний мужчина оскорбил двух полицейских и угрожал третьему
На Соколе второй день нет воды из-за сложного ремонта на улице Сокольской
В раскопе на месте аварии обрушились стенки, котлован заполнило водой. Ремонт продолжится сегодня.
«К сожалению, завершить работы по устранению утечки в районе дома №20 по улице Сокольской в ночь не удалось из-за высокого обводнения грунта, обрушения границ котлована, а также риска разрушения частного забора, расположенного рядом с ним. Ремонт продолжается сегодня», — сообщили GOROD48 в «РВК-Липецк» и принесли извинения за неудобства жителям района.
