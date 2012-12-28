Более 400 человек будут следить за порядком на крещенских купаниях

Определены организованные места проведения православного обряда (список).

Липецк: район Центрального пляжа, ул. Карла Маркса, 30, р. Воронеж.



Елец: река Б. Сосна, район городского пляжа.



Грязинский округ: г. Грязи, р. Матыра, район Городского пляжа.



Данковский округ: г. Данков, р. Дон.



Добринский округ: п. Добринка, пруд Чуевский в районе 1-й плотины.



Добровский округ: с. Доброе, р. Воронеж, территория ТРК «Заречье».



Елецкий округ: с. Апгамач-Альна, р. Пальна, с. Н. Воргол, р. Воргол, ул. Луговая, с. Казаки, р. Воргол в районе ул. Советская и с. Казаки, п. Красный, р. Воргол.



Измалковский округ: с. Чернава, р. Сосна.



Лебедянский округ: Лебедянский округ, Покрово-Казацкий территориальный отдел, р. Лебедянка.



Лев-Толстовский округ: Топовское сельское поселение, родник с. Топки.



Становлянский округ: деревня Арсентьево, территория Святого источника на реке Воргол.



Усманский округ: г. Усмань, р. Усманка, городской пляж, рядом со спасательной станцией.



Чаплыгинский округ: г. Чаплыгин, р. Становая Ряса в районе ул. Литейная.



Перечень организованных мест крещенских купаний на святых источниках



Данковский округ: с. Перехваль, купель.



Воловский округ: Святой источник иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», с. Воловчик (Храм Александра Невского с. Воловчик) и Громовой колодец, д. Алексеевка, ул. Центральная в районе дома №40.



Долгоруковский округ: Святой колодец, с. Вышнее Большое, ул. Красная в районе дома №19, Грызловский с/с, с. Стрелец, источник и Долгоруковский с/с, д. Молодовка, источник.



Елецкий округ: Лавский с/с, д. Казинка, купель парка «Иванов сад», Родник, с. Воронец, Родник, возле р. Воронец (переход из с. Воронец в д. Быковка) и с. Воронец, ул. Воронецкая «Святой колодец».



Задонский округ: Стационарная купель святого «Живоносного источника Иконы Божией Матери» на территории Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря, г. Задонск, ул. Коммуны, д. 14 (по согласованию), Стационарная купель святого источника свт. Тихона Задонского на территории Свято-Тихоновского Преображенского женского монастыря, Задонский район, с. Кашары, ул. Монастырская, д. 2 (по согласованию), Стационарная купель святого «Живоносного источника Иконы Божией Матери» на территории Богородице-Тихоновского женского монастыря, Задонский район, с. Тюнино, ул. Соборная, д. 5 (по согласованию), Стационарная купель святого источника «Двенадцать апостолов», Задонский район, с. Камышевка (по согласованию) и Стационарная купель святого источника «Святой Троицы», Задонский округ, с. Гнилуша (по согласованию).



Измалковский округ: с. Измалково, оборудованная купель.



Краснинский округ: Суходольский территориальный отдел, с. Никольское, купель и Яблоновский территориальный отдел, с. Яблоново, купель.



Лебедянский округ: Лебедянский округ, Шовский территориальный отдел, св. источник «Зеленый колодец».



Липецкий муниципальный округ: Сельское поселение Круто-Хуторской сельский совет, с. Крутые Хутора, купель Благовещенского храма, ул. Школьная, д. 21 (водопроводная вода), Сельское поселение Большекузьминский сельский совет, с. Большая Кузьминка, купель Покровского храма (водопроводная вода) и Сельское поселение Сырский сельский совет, с. Хрущевка, купель.



Тербунский округ: Тербунский территориальный отдел, купель в с. Малые Борки.



Становлянский округ: село Ламское, территория Святого источника на реке Сухой Семенёк.



Хлевенский округ: обустроенная купель в д. Гудовка Дмитряшевского сельского поселения.



Чаплыгинский округ: Дубовский с/с, купель Святого источника и п. Рощинский, Шишкинский с/с, купель Святого источника (Тихвинской Божьей матери).



41 специально оборудованное место подготовлено для крещенских купаний в Липецкой области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Во всех организованных местах за безопасностью людей будут следить спасатели, медики, полицейские и росгвардейцы, представители органов местного самоуправления и добровольцы — всего 427 человек, с помощью 152 единиц техники.16 из 41 купели подготовлены на реках и прудах и 25 — на святых источниках. Со списком можно ознакомиться ниже.