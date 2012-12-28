Липчане жалуются на неработающие кнопочные светофоры

В кнопки попадает вода, и они примерзают.

Липчане рассказали GOROD48 о сломанном вызывном светофоре у Петровского рынка. Не работает кнопочный светофор и у остановки «Автодор» со стороны магазина «Движок».«Люди стоят и ждут, чтобы с другой стороны кто-то подошел и нажал. Дети ходят в школу, до первого несчастного случая опять же», — рассказали горожане.В пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, что кнопку на светофоре у Петровского рынка уже восстановили, а светофор у магазина «Движок» проверяет бригада МБУ «Липецкгорсвет».«Когда при низких температурах вода попадает в нажимной механизм кнопки, например, из-за конденсата или брызг, она может замерзнуть. Это приводит к тому, что кнопка перестает работать. Сотрудники МБУ «Липецкгорсвет» ежедневно объезжают светофорные объекты и устраняют возникшие причины. Одновременно и сразу быть на всех объектах, к сожалению, физически невозможно», — добавили в мэрии.