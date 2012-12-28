Липецкая вечЁрка: богатая жизнь, два штрафа за минуту и финансовые трудности семьи депутата

Сегодня, 15 октября, полицейские рассказали, как мужчина лишился полумиллиона рублей, водитель не смог оспорить два штрафа, полученные за минуту, и суд продлил арест счетов и имущества жены и матери депутата облсовета Анатолия Емельянова.