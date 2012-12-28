Липецкая вечЁрка: богатая жизнь, два штрафа за минуту и финансовые трудности семьи депутата

Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Сегодня, 15 октября, полицейские рассказали, как мужчина лишился полумиллиона рублей, водитель не смог оспорить два штрафа, полученные за минуту, и суд продлил арест счетов и имущества жены и матери депутата облсовета Анатолия Емельянова.
Оказалось, что когда 45-летний сосед был у нее в гостях, молодая женщина незаметно использовала его мобильный банк и добавила чужую карту в свой аккаунт на маркетплейсе. SMS-информирование об операциях в мобильном банке она отключила. И накупила ювелирных изделий, предметов быта и одежды.
Читатели GOROD48 решили, что история не так проста и имеет «подводные камни».
«Может, он не просто так заходил, а обещал жениться. Вот она к свадьбе и готовилась», — предположила Татьяна.
«Зачем он к ней заходил? Нечего заходить не пойми к кому, найди нормальную и женись, как честный человек», — добавил Житель.
«В 45 лет нужно к ровесницам в гости ходить, а не к молодой девушке. Зачем молодым девушкам «папики»? Только для денег», — уверен Ну ну.
«Возможно, он заходил к ней не раз. При этом вскружил ей голову своим богатством, а богатые скупые чаще. Вот она и взяла расчет в свои руки! Зря что ли время с ним потеряла — обещаниями сыт не будешь!», — версия кита.
«Думаю, мужчина сам привязал карту к аккаунту девушки — хотел произвести впечатление. Тем более признался, что захаживал в гости. По-другому откуда она могла знать пароль от приложения банка? Увидев, на какую сумму угостилась молодая подруга, забил тревогу. Жадина», — написала МАЛИНА ШИП.
«Один вопрос: а как она собиралась скрыть в итоге всё это?», — удивился МакС.
«Однако тема не раскрыта. Зачем он заходил и что делал? И как он не заметил, что у него взяли телефон? Причинно-следственная связь не установлена», — резюмировал комментатор.
И это не единственная финансово-криминальная новость. Мошенники обманули пенсионерку более чем на 2,3 миллиона рублей. Схема старая — женщина сообщила мошенникам код из SMS, чтобы встать в очередь на замену домофона.
«Удивительно, что кто-то еще ведется. У этих звонящих такой говор, что сразу ясно откуда. И скрипты у них тупые. Мне звонили на домашний (да он у меня есть) типа домофонная компания «Безопасный город» (никогда о такой не слышал в Липецке) выиграли тендер (серьезно?) и будем домофон менять. После вопроса о наличии решение собрания жильцов, быстро скатываются к оскорблениям. На всем известный проверочный вопрос не отвечают. База номеров у них какая-то древняя, адрес правильный, а имя владельца совершенно другое», — поделился опытом Практик.
Еще одной жертвой мошенников стал ельчанин, который хотел купить через интернет телефон, перевел деньги, но сотовый так и не получил.
Водитель попытался оспорить два штрафа на полторы тысячи рублей каждый за непристегнутый ремень. На тамбовской трассе его c разницей в минуту сфотографировали две камеры, стоявшие на расстоянии двух километров друг от друга.
Мужчина готов был заплатить один штраф, так как нарушение-то одно, но суд ему отказал, уточнив, что водитель может быть привлечен к ответственности за непристегнутый ремень столько раз, сколько это нарушение будет зафиксировано камерами на его маршруте.
«А третий штраф где — за скорость? 2 км за минуту — это 120 км/ч», — спросил Я.
«Лучше бы липецкое ГИБДД за незаконно установленные в фары, не штатные, слепящие встречных водителей лед-лампочки штрафовали нарушителей, вот это была бы польза для общей безопасности движения. В Липецкой области ночью невозможно безопасно по трассе стало ездить, из-за нарушителей, наплевавших на закон и установиаших в фары своих машин запрещенные техническими требованиями лед-лампы, а ГИБДД в Липецкой области не работает в этом направлении», — попросил Раскат.
Накануне в селе Грачевка Усманского района 24-летний водитель грузовика «Скания» сбил 34-летнего мужчину на лошади. Наезднику потребовалась медицинская помощь, а лошадь погибла.
Суд до 14 декабря продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова, которого подозревают в мошенничестве с турпутевками.
Имущество женщин арестовано на время следствия потому, что именно на их счета переводили деньги за путёвки пострадавшие туристы. Анатолий Емельянов деньги официально получать не мог, так как является депутатом на постоянной основе. На время следствия он находится под домашним арестом, который также продлен до 14 декабря.
Завтра в Липецке ожидаются небольшие дожди и от +6 до +8 градусов.
При этом в Липецке до сих пор в 104 домах не включили отопление! И это при том, что уже не первую ночь температура опускается до 0 градусов.
