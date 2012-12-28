Все новости
Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Общество
Женщина перевернулась на «Ниссане» — машина загорелась
Происшествия
41-летний мужчина поймал шесть краснокнижных рыб
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и пяти районах
Происшествия
Без горячей воды и отопления живут липчане после провала в кипяток автомобиля
Общество
Чиновников липецкой мэрии будут премировать раз в квартал
Общество
24-летняя девушка устроила себе богатую жизнь за счет ничего не подозревавшего соседа
Происшествия
В Липецке соседи судились из-за собаки
Общество
Из-за сокращения рейсов 343-го маршрута в школе Дачного стали меньше перемены
Общество
В ваш дом подали отопление?
Говорит Липецк
24-летняя девушка устроила себе богатую жизнь за счет ничего не подозревавшего соседа
Происшествия
Ничего святого: ельчанин обокрал мать
Происшествия
В трех электронных аукционах выявили крупный картельный сговор
Общество
В Липецкой области открылся осенне-зимний сезон охоты на пушных животных
Общество
Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Происшествия
В качестве жеста доброй воли на улице Крайней заасфальтировали залатанную кирпичами яму
Общество
Ельчанин решил купить телефон через Telegram и нарвался на мошенников
Происшествия
Под видом замены домофона пенсионерку обманули более чем на 2,3 миллиона рублей
Происшествия
В Липецкой области всадник попал под грузовик
Происшествия
Воздушная тревога продолжалась до шести утра
Происшествия
Происшествия
441
сегодня, 11:10
1

Под видом замены домофона пенсионерку обманули более чем на 2,3 миллиона рублей

Потом к обману подключились сотрудники «Росфинмониторинга» и «ФСБ».

В полицию обратилась 67-летняя липчанка, которую мошенники обманули на 2 325 000 рублей. Женщина сообщила им код из SMS, чтобы встать в очередь на замену домофона.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, потом к обману подключились сотрудники  «Росфинмониторинга»и  «ФСБ». Они убедили пенсионерку в том, что ее персональными данными завладели мошенники и теперь собираются оформить на нее доверенность и взять кредит. Чтобы всего этого избежать, женщина перевела все свои деньги на «безопасный счет». А потом рассказала обо всем своей сестре, а та раскрыла ей глаза.

Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
0
0
0
0
5

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Павел
27 минут назад
"Очередь на замену домофона"... Поймали её на том, что всю свою молодость и зрелость она стояла в очередях- то за сахаром, то за телевизором, то за колбасой и стиралкой. Иначе я объяснить не могу.
Ответить
