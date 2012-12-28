Под видом замены домофона пенсионерку обманули более чем на 2,3 миллиона рублей

Потом к обману подключились сотрудники «Росфинмониторинга» и «ФСБ».

В полицию обратилась 67-летняя липчанка, которую мошенники обманули на 2 325 000 рублей. Женщина сообщила им код из SMS, чтобы встать в очередь на замену домофона.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, потом к обману подключились сотрудники «Росфинмониторинга»и «ФСБ». Они убедили пенсионерку в том, что ее персональными данными завладели мошенники и теперь собираются оформить на нее доверенность и взять кредит. Чтобы всего этого избежать, женщина перевела все свои деньги на «безопасный счет». А потом рассказала обо всем своей сестре, а та раскрыла ей глаза.Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».