сегодня, 11:10
Под видом замены домофона пенсионерку обманули более чем на 2,3 миллиона рублей
Потом к обману подключились сотрудники «Росфинмониторинга» и «ФСБ».
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, потом к обману подключились сотрудники «Росфинмониторинга»и «ФСБ». Они убедили пенсионерку в том, что ее персональными данными завладели мошенники и теперь собираются оформить на нее доверенность и взять кредит. Чтобы всего этого избежать, женщина перевела все свои деньги на «безопасный счет». А потом рассказала обо всем своей сестре, а та раскрыла ей глаза.
Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
